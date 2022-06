Durante la visita de Rodolfo Suarez a Neuquén, YPF confirmó la inversión de 17 millones de dólares en el lado mendocino de Vaca Muerta. Le dio forma así al convenio firmado con la Provincia a mediados del año pasado.

Con esta inversión, YPF se comprometió a iniciar la perforación de dos pozos en el límite de las áreas hidrocarburíferas de su titularidad, bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte. Los trabajos comenzarán en el último cuatrimestre del 2022, más cerca de noviembre.

Según señalaron desde el Gobierno de Mendoza, este proyecto piloto abre interesantes perspectivas ante la posibilidad de ampliar los límites geográficos de Vaca Muerta y conocer el potencial que tiene Mendoza en el no convencional.

La confirmación de la inversión y la fecha de inicio de la perforación se dieron este martes por la mañana en Loma Campana, el yacimiento insignia de Vaca Muerta donde YPF trabaja el petróleo no convencional, es decir aquel que se extrae de una formación rocosa.

Recorrida por las instalaciones en Neuquén

El gobernador de Mendoza, junto a la comitiva del Gobierno provincial, recorrieron las instalaciones de la empresa para conocer in situ cómo es el proceso de explotación en la zona.

Suarez junto al CEO de YPF, Sergio Affronti, pudo observar la tecnología y el impacto positivo que genera el desarrollo no convencional en donde la petrolera lidera la actividad aportando el 60% de la de la producción de crudo no convencional y el 30% del gas no convencional del país. En el primer trimestre de este año, la producción de crudo no convencional de YPF mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional un 140%.

“Estamos conociendo lo que ocurre en Vaca Muerta Neuquén y es lo que queremos que ocurra en Vaca Muerta Mendoza. Nos entusiasma mucho ver el despliegue tecnológico y cómo se genera empleo, crecimiento que es lo que el país necesita”, expresó el gobernador al tiempo que agradeció la cordialidad con la que fueron recibidos por los responsables de la compañía.

“Nos llevamos el compromiso de los directivos de YPF de que en octubre de este año comenzarán las tareas de exploración en el Sur de nuestra provincia. Esto nos genera mucha esperanza porque si la exploración da resultados positivos dará lugar a una inversión que generará un cambio importantísimo para todos los mendocinos”, sumó.

Respecto de la infraestructura, el convenio también refiere en su cláusula segunda que tanto YPF como la Provincia trabajarán juntos para fortalecer las instalaciones del futuro polo industrial Pata Mora y el centro logístico de Potasio Río Colorado, lo que maximizará los beneficios del proyecto petrolero en Mendoza.

El reclamo de Mendoza por las regalías mal liquidadas

Además de confirmar que se pondrá en marcha el proyecto piloto que permitirá conocer el potencial que tiene Mendoza en la explotación no convencional, durante la visita de este martes se concretaron, también, importantes avances respecto al convenio que el gobernador firmó con YPF en julio del 2021.

Los funcionarios analizaron la marcha de la exploración terciaria en Cerro Morado Este y en Chachahuen, y la solicitud de YPF de prorrogar la concesión de tres áreas.

“Seguimos analizando todos los puntos del acuerdo y estamos de acuerdo en casi todos, excepto uno que ha sido objeto de discusión en la Ofephi que se refiere a precios de transferencia. Habrá una mejora en el cobro de regalías de Mendoza en mayo y quedamos de continuar dialogando con el CEO de la compañía para llegar a una fórmula que nos satisfaga”, comentó el ministro de Economía y Energía , Enrique Vaquié, al término de las reuniones.

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, destacó el compromiso de comenzar el próximo semestre del 2023 el desarrollo de Cerro Morado con los 10 pozos que hoy ya han desarrollado. “Sin duda tienen una muy buena planificación con muy buenos resultados en ese sentido. Como todos conocemos, es una zona muy productiva a nivel petróleo cerca de pata Mora, en Malargüe”.

“Es importante el anuncio de comenzar con los dos pozos pilotos de estimulación hidráulica que comenzarán en octubre. Si esto funciona como lo estamos planificando, podemos proyectar unos 150 pozos en la zona, ya que es una de las principales zonas petroleras. De esta forma, con el paso de los años, la inversión va a ser sostenida”, adelantó el jefe comunal.

Ojeda destacó que “tanto para el departamento, como para toda la provincia significa un gran progreso e inversión. Mendoza con esta área, y con los resultados positivos que esperamos, estaría llegando al 50% de toda la producción de Malargüe, lo que no es un dato menor”.