La Bodega Chaglasian, en San Rafael, tendrá el primer hotel de la Argentina dentro de una bodega. Actualmente Chaglasian Wines & Suites, ubicado en calle Valentín Bianchi 1600 del distrito Las Paredes, tiene 6 habitaciones para unas 20 plazas en un edificio entre viñedos, e inaugurarán otros 6 habitaciones -exclusivas para parejas- dentro de la bodega antes de la próxima temporada de verano.

Su dueño es Juan Chaglasian, quien decidió volver de Estados Unidos para invertir en el país, y en este emprendimiento invirtió 2 millones de dólares, de los que faltan ejecutar unos 400 mil dólares para terminar con las últimas suites dentro del complejo bodeguero.

Juan Chaglasian partió del sur del conurbano bonaerense en los 80 hacia Houston (EEUU) donde conoció a su esposa Bris, armó su familia y tras 25 años de duro trabajo y de consolidarse económicamente, decidió volver a invertir en Argentina, y en San Rafael levantó una bodega con una hermosa cava subterránea y un acogedor hotel boutique entre viñedos, con una segunda etapa a inaugurar próximamente que será el único hotel de la Argentina ‘ín situ’ en una misma bodega.

El bodeguero de ascendencia armenia nos cuenta por qué luego de concretar el sueño americano apostó por volver al país:

-Este proyecto comenzó en el 2005 aún viviendo fuera del país, en los Estados Unidos, donde movió mucho el tema de la viticultura y plantamos nuestras viñas siempre en pos a poder lograr vinificar con esas uvas en nuestra bodega.

-¿Contános tu historia?

-Yo nací en la Provincia de Buenos Aires, a los 25 años me voy a vivir a los Estados Unidos donde viví más de 25 años y luego retornamos al país, en realidad en mi caso, porque mi señora no es de origen argentino (nació en Chicago y de muy pequeña con sus padres mexicanos se instaló en Houston) para comenzar este proyecto. En Estados Unidos era ‘de diferente palo’ como dicen los chicos ahora, me dediqué mucho a la remodelación y la construcción, y un día decidí que la pasión estaba en otro lado, y encontré la pasión en la vitivinicultura.

-¿De qué lugar provenís?

-Yo nací en Claypole, en el sur del Gran Buenos Aires, ahí desarrollé mi vida adolescente, viví hasta los 25 años. En el año 84 trabajaba instalando pisos, y alguien me ofreció que podría yo trabajar muy bien en los Estados Unidos, y ahí fue cuando recale a vivir en Houston, en el estado de Texas donde siempre viví, me casé y tuvimos tres hijos, y desarrolle también mi vida comercial. Habíamos trabajado mucho y muy muy duro, por muchos años en la remodelación y la construcción, y yo soy una persona que si algo no me da pasión no la hago. Decidí dejar eso que estaba haciendo, encontrar otra forma de vida, y encontré una finca que me gustó, una finca en blanco (inculta), la plantá. Una fila en blanco es algo diferente a comprar una finca armada. La planté con las variedades que a mí me gustaban, con el objetivo de poder lograr un proyecto enoturístico, y eso fue lo que hicimos por muchos años y con un trabajo muy duro.

-¿Tu apellido es de origen armenio?

-Yo vengo de origen armenio, mi papá y mi mamá, mi familia, los dos son de origen armenio. Mi papá Juan Chaglasian y mi mamá María Maramadjian. De parte de mi papá vienen del pueblo de Kilis, y del lado de mi mamá son de Marash. Los dos nacieron en Argentina, con padres que huyeron del genocidio y se radicaron en Claypole, en la Provincia de Buenos Aires. Ahí se conocieron y se casaron. Una de las historias que a mí me conmovió para después decidir que quería estar en el mundo del vino, fue la historia de mi abuela materna, Susana Eivazian, y en homenaje a ella planté la viña que hoy tenemos aquí y con la cual hacemos nuestros vinos principales.

-¿Y como te decidiste por este lugar?

-En el 2005 cuando comenzamos con la idea de comprar la finca, fui yo el que recorrió todos los pasos, desde el estudio de suelo, desde comprar las plantas, decidir el por qué las variedades que plantamos, hicimos todo un estudio, y sí, fui yo el que iba y venía plantando la viña hasta que cuando ya estuvo plantada y cuando esto creció a fines del 2008 o principios del 2009, nos vinimos a vivir a San Rafael, con la idea de ir y venir, pero ya más radicados acá que allá.

-¿Cuántas hectáreas tienen plantadas y de qué varietales?

-Nosotros en la finca principal tenemos 6 hectáreas plantadas. Las variedades que elegí son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, y Tempranillo, también tenemos Chardonnay, tenemos otro clon de Cabernet Sauvignon y otro clon de Malbec. Y tenemos otra finca en Cañada Seca con 10 hectáreas de viña, con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo, y Malbec. Y además otras 10 hectáreas de durazno fabriquero.

-¿Cómo surgió el diseño de la bodega?

-La bodega siempre fue pensada como proyecto final para poder vinificar estas uvas. Yo soy de origen armenio y justamente el cosmos te junta con gente del mismo palo, y un arquitecto, Marcelo Leal Baroutian, que también vive acá en San Rafael, de origen armenio hablando de mi idea de hacer una bodega con algún dejó e impronta armenia, él me dice que en la UBA donde estudió arquitectura, hizo un post grado de arquitectura armenia que nunca lo había podido desarrollar. Cómo le expresé que quería tener una bodega que tuviera un dejo de arquitectura armenia, un poco por respeto a nuestro pasado y otro por querer echar raíces en San Rafael con nuestra identidad armenia, fue así que el primer bosquejo que me presentó Marcelo fue la fachada del Monasterio Noravank de Areni, una idea que le fascinaba. Proyectamos el estilo arquitectónico, sus escaleras, su cúpula, el diseño de la cava pensado en tener un círculo central de tipo romano o griego con diferentes cavitas, que en este caso son 8, donde ahí acopiamos los vinos tranquilos para la guarda que necesitan antes de salir al mercado, pero siempre con mucho respeto por semejante obra.

-¿A mi me impactó el logo?

-Además, impusimos como nuestro logo insignia de todo el proyecto, no solamente del vino, sino también del hotel, el símbolo de la eternidad del pueblo armenio, que eso es lo que más fuerte impacta en todo lo que mostramos.

-¿Hablemos de los Vinos Chaglasian?

-Nosotros hacemos vinos tranquilos, pero también hacemos un espumante de método champenoise. Actualmente nuestra producción de vinos es de 45 mil botellas anuales y pretendemos llegar a 100 mil, pero no pasarnos de esa cantidad. Además producimos nuestro espumante que hoy está entre 3 o 4 mil botellas por año, que todas pasan por las manos del enólogo, o por estas manos, y también esos espumantes van a estar de acopiados en la cava esperando el momento a que alguno en la mesa de nuestra gente argentina los deguste. El enólogo es Gustavo Mosso, una persona con muchísima experiencia, que además de que es un excelente enólogo es una excelente persona, es un amigo personal mío, consensuamos mucho, entendemos los dos a donde queremos ir con los vinos.

-¿Esta es una unidad de negocios con la bodega y sus vinos y el enoturismo?

-Nosotros tenemos dos emprendimientos: el hotel que se llama Chaglasian Wines & Suites, y la bodega que se llama Chaglasian Winery & Vineyards. El hotel está rodeado de la viña de Malbec. Y llegamos a la bodega, con la cava subterránea, un restaurante que estamos trabajando para terminarlo, y sobre la bodega, enclavado en la misma bodega, algo muy único e innovador, va a haber un pequeño hotel, o sea la gente amante del vino va a tener la posibilidad de hospedarse dentro de una bodega con lo que ello conlleva, como una experiencia diferente, hay muchos pequeños lugarcitos donde van a poder interactuar, como el piso del lobby del hotel desde donde se ve la mesa de degustación y los pupitres de champán, en otros lados se ve la línea de fraccionamiento, y los tanques, por todo el lugar en cualquiera de los ventanales de las habitaciones vas a ver la viña, hay una interacción donde vas a poder hospedarte dentro de una bodega, que no es un dato menor.

-¿Cuál es tu pasión por el vino?

-Mi pasión por el vino que es tu pasión por el programa y el vino, creo que es lo mismo, porque el vino no es un negocio, el vino es esto, un montón de momentos, es pasión, es un alma líquida, es un líquido que se pone dentro de una botella después de un montón de trabajo, en línea con un montón de gente atrás trabajando en la viña, porque sin ellos no pudiéramos tener un poquito de líquido dentro de una copa, nosotros lo traducimos después eso a vinos, y eso tiene que tener alma, corazón, pasión. Eso es lo que yo siento, para mí esto no es un negocio, es simplemente la pasión que encontré que me va a llevar seguramente a a lugares maravillosos a través del vino, pero es solamente pasión, ¡La pasión por el vino!