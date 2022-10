La organización social TECHO realizará el 25, 26 y 27 de noviembre la primera construcción de viviendas de emergencia en Mendoza junto al voluntariado y 6 familias del barrio Grilli, ubicado en el departamento de Guaymallén.

El Programa de Construcción de Viviendas de Emergencia busca garantizar el acceso a una vivienda a las familias que habitan en barrios populares, a través de una solución habitacional concreta y de impacto. La construcción es la etapa final del Programa, en el cual previamente se realiza un encuestamiento en el barrio para conocer la situación habitacional y decidir de forma comunitaria a las familias asignadas.

Durante la actividad, voluntarias y voluntarios pasarán el fin de semana en una escuela cercana al barrio donde se realizará la construcción, compartiendo distintas actividades de formación y recreación. No es necesario tener conocimientos previos para participar. Quienes quieran anotarse a ser parte de la construcción, pueden hacerlo en el siguiente link.

“Nos motiva mucho poder avanzar con esta primera construcción de viviendas de emergencia junto al voluntariado y las vecinas y vecinos del barrio Grilli de Guaymallén. En la provincia de Mendoza son más de 24.000 familias las que viven en situación de extrema pobreza. Es sumamente necesario que la sociedad mendocina conozca esta realidad y asuma un compromiso junto a nosotros para cambiarla”, sostuvo Julieta Bascuñán, Directora General de la nueva sede de TECHO en Mendoza.

Esta actividad se desarrollará a dos meses de la activación de la sede de la organización en la provincia, que fue posible tras más de un año de trabajo en articulación con empresas, gobiernos, organizaciones, voluntariado y otros actores.

“Sentimos mucha emoción al dar inicio formal a la sede con esta construcción, hace mucho tiempo que desde TECHO buscamos lograr un trabajo permanente en la provincia y hoy es posible. Queremos agradecer a las y los jóvenes que se entusiasmaron con la propuesta y a todos los actores de la ciudad que nos abrieron las puertas para que hoy TECHO pueda tener su sede en Mendoza”, agregó Bascuñán.

El Barrio Grilli se encuentra ubicado en el distrito Puente de Hierro del Municipio de Guaymallén. Actualmente cuenta con 400 familias aproximadamente y sus habitantes más antiguos llevan allí alrededor de 50 años. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares, en Mendoza existen 317 asentamientos informales donde viven más de 24.000 familias. El 91% de los barrios populares no acceden de manera formal al agua corriente, 78% no acceden de manera formal a la energía eléctrica y 98% no acceden de manera formal a la red cloacal.

Sobre el programa de construcción de viviendas de TECHO

El Programa de Construcción de Viviendas de Emergencia tiene como objetivo permitir que las familias de los barrios populares accedan a una vivienda digna. Se trata de una solución habitacional concreta, que permite dar una respuesta al déficit habitacional originado por la situación de pobreza o por causa de desastres naturales. A través del proceso de Detección y Asignación realizado previamente, se releva la información de las y los vecinos del barrio para luego, junto a la comunidad, asignar a las personas que recibirán las viviendas de emergencia.

Sobre el impacto de la vivienda de emergencia de TECHO

Según un estudio realizado por el Centro de Investigación Social de TECHO Argentina en conjunto con la Universidad Católica Argentina (UCA), y a nivel latinoamericano por J-PAL, la vivienda de emergencia tiene un impacto estructural frente al déficit habitacional, brindando un ambiente cálido, seco, sin goteras ni filtraciones. Además, aporta a la privacidad de las personas, reduciendo la cantidad de camas hacinadas por hogar; mientras que disminuye la preocupación por situaciones de inseguridad. Respecto a las relaciones interpersonales, reduce los conflictos entre las personas por falta de espacio, mejora la calidad del sueño y disminuye el estrés por discusiones intrafamiliares.

Alianzas en Mendoza

Actualmente acompañan el trabajo de TECHO en Mendoza como empresas aliadas: Bodega Susana Balbo, Bodega Penedo Borges, Bodega Salentein, FG Asesores de Empresas e Industrias Metálicas Especiales S.A.C.I.

También son parte de la sede más de 90 voluntarias y voluntarios y más de 75 socios y socias que hacen un aporte mensual.