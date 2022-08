La destacada enóloga y bodeguera de Mendoza, Susana Balbo, puso en marcha sus safaris aéreos para turistas Vip, quienes podrán elegir entre recorrer la Patagonia, el Norte, Los Esteros del Iberá, o elegir algún otro destino, incluso internacional. Los vuelos exclusivos comenzaron luego que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le diera el último permiso que necesitaba para los vuelos comerciales. Ya cuenta con reservas de pasajeros de Chile y de Brasil, que además se alojarán en su lujoso hotel SB Winemarker’s House & Spa Suites, en Chacras de Coria, Luján.

“Tuvimos un grupo pequeño que querían ver la experiencia para contratar un viaje para la temporada de Bariloche. Entonces le hicimos un vuelo desde Mendoza hasta San Rafael. Llevamos a unas influencer y dueñas de agencias de Brasil. Lo que hicimos fue mostrar lo que es la experiencia, porque cuando hablas de lo que es el costo de un avión de estas características, la gente si no lo vive puede llegar pensar que es muy caro, pero no sabe lo que es la experiencia”, señaló Susana Balbo a Diario UNO.

“De la experiencia quedaron encantadas. La verdad que es muy lindo y hay que vivirlo para opinar. Volamos sobre la cordillera, pasamos sobre la Laguna del Diamante, pasamos por donde está el avión de los uruguayos que se cayeron, podemos pasar por Lago Hermoso, dar la vuelta por Las Leñas. No es un vuelo de 40 minutos de Mendoza a San Rafael, sino que es un vuelo puede durar 2 horas y media haciendo un paseo por toda la montaña, y acuatizando en el Nihuil”, indicó la empresaria mendocina.

“¡Hidroavión! Un avión que despega y aterriza en el agua, ¿¡es eso!? ¡Sí! ¿Y puedo hablar? Mucho más silencioso y suave de lo que podría haber imaginado. Salimos de Mendoza, sobrevolamos la cordillera nevada, la frontera con Chile, viñedos, cañones y lagos, paramos en una isla desierta (la ventaja del avión anfibio es la facilidad para aterrizar en el agua), y luego partimos hacia San Rafael, para un almuerzo increíble, la vista más espectacular que puedas imaginar. ¡Programa auténtico, aventurero y sorprendente!”, posteó en su Instagram la influencer brasileña Mónica Salgado luego de subirse al anfibio que tiene capacidad para ocho personas.

Los visitantes que recibirá Susana Balbo

“Para mayo tenemos gente que va al hotel para tener la experiencia e irán hasta San Rafael, en el anfibio. Allí tendrán un almuerzo, y pueden hacer varias actividades como cabalgata, andar en cuatri por las dunas. Siempre depende del tiempo que la gente quiere invertir”, dijo Balbo y detalló: “Es un matrimonio que es de Brasil, pero viven en Chile. Vienen para festejar su aniversario, y viajan con parte de la familia”, quienes se quedarán en el SB Winemarker’s House, de calle Viamonte 5.022, de Chacras.

Pero ya preparan otro viaje: “tenemos pedido en junio para ir al Norte, a Cafayate, de gente que va a venir de Brasil. La idea es pasar por los salares, llegar hasta Humahuaca y acuatizar en el dique Cabra Corral, que es muy largo, para que hagan una experiencia bien completa”.

“Esta es una reserva espontanea que salió de la gente que vio a las influencers, y empieza a moverse a través de las redes, donde cuentan la experiencia. Antes no podíamos hacerlo porque no podíamos venderlo, estábamos paralizados porque ANAC no nos daba la autorización, pero ahora ya podemos salir a ofrecerlo, y tenemos varias rutas armadas.

Balbo sostuvo que la idea es ofrecerle el servicio de viajes Vip a la gente que se hospede en el hotel para completar su viaje en Mendoza. “Depende de la nieve, la gente que quiera venir a esquiar podemos llevarlos a acuatizar del otro lado de Las Leñas, en Lago Hermoso y pueden ir a esquiar al Valle”.

Vuelos internacionales en el avión anfibio

“Tenemos pedidos para llevar a gente hacia a Chile, pero el invierno es más complicado por las tormentas. Esta experiencia es bonita y vale la pena cuando volás con buen tiempo sobre la montaña. Si tenés tormenta podés subir por encima de las nubes, pero no se ve nada y pierde el sentido. Por eso siempre observamos meteorológicamente las posibilidades de hacerlo”, manifestó la empresaria y primera enóloga mujer en el país.

El invierno tiene estos problemas, y recordó: “Tuvimos una reserva la última semana de abril. Era de un norteamericano que quería ir a festejar su cumpleaños a Bariloche con seis amigos que se habían hospedado en el hotel, pero hubo una tormenta y no se pudo hacer. El tiempo no nos ayudó”.

Para ir a Chile, también ya tienen organizada una ruta: “Hacemos aduana en el Sur de Chile, en Puerto Montt, y salimos desde Bariloche. Vamos por el Sur de Chile y es mucho más fácil allá porque te permiten acuatizar en los lagos sin autorización especial”.

De todas formas, Balbo tiene en claro que la temporada alta del avión será de septiembre a abril, por lo que durante la temporada baja organizan viajes hacia al Norte del país para asegurarse el buen tiempo y poder hacer los vuelos con recorridos únicos y paisajes inolvidables.

Aseguró que con todo este proyecto que planeó y realizó junto a su hija Ana Lovaglio, “estamos muy contentas. Está fantástico el hotel, por reservas directas tenemos el 60% y no por plataformas”, lo que para ellas es muy destacable e importante. Fuente: Diario Uno