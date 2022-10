Luego de concretar sus estudios de Escribanía en la Universidad de Mendoza, en el año 2007, Silvina Palmieri obtuvo su título y comenzó a ejercer de manera independiente.

“Hice pasantías en distintas escribanías y comencé a desarrollar mi carrera profesional con mucho esfuerzo. Rendí para ingresar al Registro de la propiedad y quedé en uno de los primeros lugares. Sin embargo, para aceptar el cargo, tenía que renunciar a mi titularidad de registro. Mi papá me recomendó no hacerlo y me ayudó a pagar el alquiler de mi propia oficina. Ha sido un camino de coraje puro”, nos cuenta esta escribana que, además, es artista visual.

“Pinto desde que era niña por inspiración de mi papá que es dibujante. En un momento me dediqué a la escultura y luego me dediqué a la pintura, tomando clases con artistas reconocidos. Hace unos años comencé a exhibir mi trabajo en Instagram y en 2017 vendí mi primer cuadro. Me sorprendió que muchas mujeres se sintieran identificadas con mi obra “Las Palmitas” (mujeres de cuello largo) y se animaran, como yo, a pasar a la acción con lo que las apasiona.

¿Cómo ingresaste al mercado de los NFT?

Durante la pandemia empecé a capacitarme en la parte jurídica digital y en la tecnología en el Derecho. Conocí la tecnología blockchain a través de un escribano cordobés especialista en el tema, quien descubrió que yo pintaba y me propuso desarrollar NTF. En ese momento me pregunté: “¿qué tengo para perder” y decidí animarme con el envío de 10 obras, de las cuales ya vendí 5.

¿Cómo funciona este intercambio comercial?

Un NFT (Token No Fungible) es una representación digital de algo: un libro, un meme, una fotografía, una propiedad, una botella de vino y lo que la imaginación permita. A esa representación se le asigna un código encriptado que tiene un valor en criptomonedas. Ese es el valor del intercambio que se hace con un interesado en tu NTF. La representación de tu obra va a la billetera virtual de esa persona, quien la recibe en formato digital.

Yo quise darle una vuelta de rosca y acompaño la representación digital con el arte físico (el cuadro en este caso), algo que a la gente le gusta mucho. Me convertí así en la primera artista argentina en vender NFT con obra física.

Creo que es importante revalorizar la parte analógica en todos los ámbitos; tenemos que defenderla.

Por ejemplo, a través de la inteligencia artificial sería posible crear un cuadro idéntico a uno original. Sin embargo, esa obra no va a tener nunca el sentimiento, el estado emocional del artista cuando la pintó. Hay una parte humana que es irremplazable.

¿Cuál es la inversión inicial para ingresar a este negocio?

Si trasladamos el valor a dólar, un NFT se puede vender entre USD 10 y USD 300. Aquí dependen múltiples factores, como la plataforma en la que se sube, la criptomoneda que se utiliza para el intercambio y por supuesto, el valor que el artista le asigne a su obra.

Hay varias plataformas globales (entre ellas, Foundation y OpenSea) que son gratuitas y son una excelente manera de comenzar en este mercado.

¿Cómo convive tu trabajo artístico con el ejercicio notarial?

Mi vida es una aventura y todavía no tomo conciencia de en qué momento pasó todo esto.

Desde que empecé a vender mis cuadros tengo nuevas incumbencias notariales, capacito y asesoro a artistas de diversas disciplinas en la creación de sus NTF.

Brindo permanentemente capacitaciones, he sido convocada por la Municipalidad de Guaymallén y por distintos organismos de países de Latinoamérica.

Si bien hay mucho talento en la provincia, aún falta difusión para impulsarlo.

¿Estás trabajando en nuevos proyectos?

Si bien el arte me acompaña siempre, mis próximos proyectos también incluyen desarrollos en el mercado inmobiliario, un sector a donde se ha dejado de lado el trabajo notarial y es necesario potenciarlo.

Mi naturaleza es inquieta y busco siempre ir más allá.