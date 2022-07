Silvia Cervós será parte fundamental del equipo encabezado por la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi, junto a un jurado de destacados periodistas, enólogos y sommeliers. El certamen se desarrollará bajo normas internacionales y entregará distinciones en las categorías Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata.

Recientemente el Primer Concurso Nacional de Vinos Guarda14 fue declarado de Interés Legislativo Provincial por la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza.

-¿Cómo llegó al mundo del vino, desde su profesión de escribana?

-Se podría decir que ambas cosas son mis dos pasiones. A mí me encanta lo que hago, ejerzo con mucho orgullo y alegría mi profesión de escribana. Si a eso le sumamos que me gusta participar en todo lo que tenga que ver con nuestra vitivinicultura, es muy fácil afirmar que son dos pasiones que se conjugan en mi vida y que me llenan de satisfacciones.

-También forma parte de la Asociación Mujeres del Vino de Argentina…

-Sí, AMUVA me invitó a asistir a sus actividades, ingresé hace un poco más de un año. Es una alegría para mí participar, ya que se aprende muchísimo acerca de vitivinicultura a través de las enólogas e ingenieras agrónomas que la conforman.

También en las visitas programadas que realizamos a bodegas y fincas, donde nos enseñan a degustar un vino, hablamos con los enólogos, con los encargados. Es realmente maravilloso. Me siento muy orgullosa de ser una de “las Amuvas”.

-Cuéntenos acerca de su participación como escribana en concursos de vinos

-He participado en concursos tanto internacionales como nacionales. Por ejemplo en los Bonardas, que han sido han sido concursos nacionales preciosos donde tuve la experiencia de estar presente. También en certámenes internacionales organizados por bodegas y también en ocho ediciones de Vinandino organizadas por el INV, que se realizaron durante muchos años.

La diferencia entre ellos es que en los concursos internacionales se degustan vinos de distintos países, y es una experiencia maravillosa tener que ir a buscarlos a la aduana, recibirlos, leer las cartas de sus enólogos, ver como hacen los análisis los laboratorios. También recibir jurados internacionales famosos, es muy lindo que personas de tanto nivel vengan a participar en los concursos desde lugares tan lejanos.

Pero no por ello pierden vigencia y afecto en mi corazón los certámenes nacionales, organizados por nuestros bodegueros. Todos los concursos son excelentes.

–¿Cuál es el rol del escribano en la certificación de un concurso de vinos? ¿Qué tareas ejecuta?

-El rol del escribano en los concursos de vinos es asegurar su absoluta transparencia y que los vinos premiados sean realmente aquellos que hayan obtenido la mayor puntuación por parte de los jurados. Es un trabajo esencial, muy minucioso y detallado, que exige mucha atención y una responsabilidad enorme.

Su participación comienza desde que los vinos llegan a la sede del concurso. A partir de allí les asigna un número, la muestra se analiza y se da el ok para que pueda participar. El escribano también está presente en el momento en que se envuelven las botellas para que sea realmente una cata a ciegas.

Luego se le otorga a cada número de muestra una nomenclatura especial, hoy algo muy fácil de hacer gracias a los sistemas informáticos. Se coloca el número a la muestra y a partir de allí el sistema pone números ocultos que no los maneja ni conoce nadie más que el escribano.

-¿Cómo se trabaja para garantizar el anonimato de las muestras?

-Las muestras van a llegar a los jurados siempre envueltas, es decir que éstos no saben lo que toman. A veces se usan bolsas negras de distintos materiales, otras veces papel vegetal oscuro. Como la botella llega a la mesa del jurado destapada, no existe cápsula ni corcho que pueda identificar qué es lo que hay adentro de la botella.

El sommelier, encargado del servicio, sirve un poco en cada una de las copas que degustarán los jurados y éstos pasarán a llenar las planillas. La botella se retira, nunca se deja en la mesa y siempre está en manos del sommelier.

-¿Cómo se prepara para la certificación del Primer Concurso de Vinos Guarda14?

-Para este concurso, organizado por el sitio especializado de Diario Los Andes, Guarda14, nos preparamos con mucha alegría y orgullo. Es la primera vez que un concurso sale del ámbito vitivinícola y es organizado por una entidad privada prestigiosa, un medio de comunicación tan reconocido como Los Andes.

Estoy segura de que será el primero de muchos. Sabemos que va a ser un éxito y estamos participando de la organización previa, que se está haciendo con mucha seriedad y profesionalismo junto a la ingeniera Cristina Pandolfi, que es una garantía en estos temas.

Convocatoria abierta

Las bodegas de todo el país interesadas tienen tiempo inscribirse para ser parte del concurso, enviar sus muestras y conocer el reglamento a través de la web guarda14.com/concursonacional con fecha límite el 15 de julio.

Consultas a marketing@guarda14.com