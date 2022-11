El Ministerio de Economía y Energía, a través del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), invita a participar en un nuevo espacio de capacitación orientado a comerciantes y emprendedores de Mendoza.

“Rompé barreras y potenciá tu negocio” se llevará a caboeste próximo martes 8 de noviembre, de 9 a 12, en la Sala Mayor de La Enoteca (Av. Peltier 611 de Ciudad), con entrada libre y gratuita, previa inscripción.

Cecilia Ortiz, especialista en la temática, desarrollará los contenidos. En este sentido, comentó: “Decidir qué hacer es un proceso en apariencia racional, pero, en realidad, las emociones juegan un papel decisivo, porque influyen en la habilidad para anticipar, hacer planes y decidir sobre nuestras acciones futuras”.

“Las emociones traen información importante para sobrevivir, son esas corazonadas o intuiciones tan importantes a la hora de decidir. Tanto es así, que las investigaciones actuales en neurociencias están demostrando que en los negocios las emociones son imprescindibles”, agregó.

“Daniel Goleman nos dice: si sus hábitos emocionales no están a la mano, si no tiene conciencia de sí mismo, si usted no es capaz de manejar su angustia, entonces no importa lo inteligente que sea, no va a llegar muy lejos”, destacó la especialista, y agregó: “El miedo, por ejemplo, puede llevarnos a paralizarnos y no innovar, la tristeza, en cambio, a no buscar el crecimiento. Las emociones pueden hacernos avanzar o no. Todo depende de si logramos contactar con ellas y darles un curso creativo”.

“Las preguntas que tenemos que hacernos tienen que ver con cómo tomamos decisiones y por qué nos cuesta tanto tomar o no un camino importante para nuestro negocio. Es por allí donde debemos trabajar”, añadió.

“Entendemos que haciendo uso de las neurociencias podemos modificar nuestras creencias y, a partir de allí, superar nuestras propias limitaciones. Buscamos con este encuentro romper con esas barreras autolimitantes, sacar adelante nuestros comercios con estrategias claras y concretas”, detalló.

Desde el IDC comentaron que esta actividad cuenta con el apoyo de todas las cámaras e instituciones representativas del comercio de cada oasis productivo de la provincia, por lo que se estima que habrá amplia participación e invitan a realizar inscribirse con antelación.

Inscripciones

Las personas interesadas en formar parte del encuentro deben inscribirse a través del portal del IDC: www.idc.org.ar.

Por consultas, desde el organismo dependiente de la cartera económica provincial se ha puesto a disposición el correo electrónico info@idc.org.ar o bien el WhatsApp 2615077298.