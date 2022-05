A pesar de la desaceleración de los precios de los inmuebles y de las operaciones de compra-venta a cuenta gota, Buenos Aires se ubica como una de las ciudades más caras de la región a la hora de comprar una propiedad.

Según un informe de la Universidad de Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop, los precios de los inmuebles en América Latina subieron un 1,9% en promedio en dólares.

Mientras que cayeron 2,8% en dólares reales, es decir dólares ajustados por la inflación en Estados Unidos, y 4,9% en moneda local real.

Los datos del Colegio de Escribanos porteños arrojaron 2361 actos de compra-venta, una baja de 4,4% respecto del nivel de un año antes.

CÓMO ES EL RANKING DE CIUDADES

Las ciudades con el metro cuadrado más caro de la región son Santiago de Chile con un valor de u$s 3571 por metro cuadrado (m2), le sigue Montevideo (u$s 2867) y en un tercer lugar Buenos Aires con un promedio de (u$s 2570).

Ya en un cuarto lugar se encuentra Ciudad de México (u$s 2374) y finalizando el top cinco se ubica Rio de Janeiro con un valor de u$s 2361.

Fuente: Zonaprop y Universidad Torcuato Di tella

La mayoría de las ciudades tuvieron una baja en el valor del metro cuadrado. Aunque, hubo tres excepciones: Santiago de Chile, con un alza del 3,8%, Rio de Janeiro un incremento del 5,5% y San Pablo con una suba del 13,9%.

A pesar de la baja de los valores, los precios de Buenos Aires siguen siendo de los más elevados de la región. Según los datos de Zonaprop, desde los máximos de 2019 los precios acumulan una caída de 17,8% retornando a los niveles de agosto 2016.

El relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de 9 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta.

En términos de moneda local real, las mayores caídas fueron en Córdoba (-13,2%), Rosario (-13,1%) y Buenos Aires (-12,8%) mientras que las ciudades con mayores incrementos son San Pablo (3,3%) y Bogotá (2,8%).

“No se trata de precios de transacción, sino valores pedidos por el vendedor según surgen los avisos clasificados en sitios web. Para evitar sesgos frecuentes en este tipo de mediciones nos focalizamos en determinados barrios de cada ciudad. Dichos barrios son aquellos en los que típicamente habitan jóvenes profesionales”. resaltan sobre como se ha llegado a estos números.