El sistema público de Radio y Televisión de Argentina (RTA) se une a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) para promover al vino como la Bebida Nacional de los argentinos y contribuir al desarrollo federal e inclusivo del enoturismo.

Este miércoles a las 17 hs en La Enoteca, la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y su par de COVIAR, José Alberto Zuccardi, firmaron un convenio marco de complementación, cooperación y asistencia recíproca para el intercambio de producciones audiovisuales, materiales didácticos, colaboraciones en programas culturales, académicos, técnicos y científicos que tengan como objetivo promover al Vino como la Bebida Nacional y el desarrollo del enoturismo a nivel federal.

“Yo creo que vivimos etapas de alianzas. Argentina necesita alianzas para el crecimiento y para el desarrollo”, afirmó Rosario Lufrano, presidenta de RTA, y agregó que “nuestra visión como medios públicos es llegar a todos los argentinos y las argentinas. Parece sencillo, pero es bastante dificultoso a veces”.

“Quizás hay mucha gente que todavía no conoce o no sabe que el vino es nuestra Bebida Nacional y que hay historia y cultura de por medio. Nuestra misión como medios públicos es ayudar a que sí lo sepan. Nuestra misión es ayudar a una actividad tan importante como la vitivinicultura que genera recursos para el país. Y COVIAR está haciendo un trabajo tan importante que nosotros como sistema de medios públicos no podemos estar afuera”, agregó Lufrano.

El objetivo del convenio a firmado entre RTA y COVIAR es articular acciones y equipos de trabajo para desarrollar producciones y/o coproducciones tendientes a difundir todos los contenidos generados por las partes a través de los canales comunicacionales disponibles.

“Hoy la vitivinicultura argentina ya no es más una actividad regional. Es federal porque involucra a 18 provincias que hoy cultivan vid y producen vinos. Y 16 de esas provincias tienen distintos proyectos enoturísticos. Creemos en las instituciones porque muchas cosas empiezan muchas veces porque hay afinidad, visiones en común entre las personas, pero es muy bueno que podamos institucionalizar este tipo de convenios y acuerdos para darles continuidad en el tiempo. Esto permite en definitiva desarrollar a la Argentina”, señaló José A. Zuccardi, presidente de COVIAR.

De la firma del convenio participaron Sergio Villanueva y Carmen Pérez, en representación del Fondo Vitivinícola de Mendoza, unidad ejecutora de COVIAR responsable de la promoción genérica del vino argentino en el mercado interno, y Magdalena Pesce, gerenta de Wines of Argentina, organismo responsable de posicionar la marca vino argentino en el mundo.