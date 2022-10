Diego Morales es el ingeniero agrónomo a cargo de los viñedos de Bodegas Salenstein y es el responsable vitícola del desarrollo en altura con el sello del Valle de Uco, que son los que le permite producir uvas de gran calidad. Con esa materia prima, se elaboran vinos de clase mundial con un perfil único y bien diferenciado, como es el caso del Primus, la línea de vinos varietales icono de la casa vitívinícola de capitales holandeses, consolidado como uno de los referentes de la alta gama, y que le permiten a los enólogos José “Pepe” Galante y Jorge Cabeza lograr tan grandes vinos.

La línea Primus, el vino ícono de Bodegas Salentein, obtuvo el máximo galardón por segundo año consecutivo en el prestigioso concurso The Asian Cabernet Sauvignon Masters 2022, organizado por la publicación británica The Drinks Business Asia, celebrado en Hong Kong en su décima edición, donde se distinguió con el premio Master a Primus Cabernet Sauvignon 2017.

El año pasado, la cosecha 2016 del mismo vino obtuvo el mismo reconocimiento. Si bien nos parece muy ampuloso e innecesario el título “el mejor Cabernet Sauvignon del mundo”, porque en realidad es el “mejor Cabernet Sauvignon de ese concurso”, que es muy prestigioso por cierto, y es más que importante para nuestra vitivinicultura que tan importante reconocimiento llegue para un Cabernet Sauvignon (ya que demuestra que Argentina no es solo Malbec) pero puede transformarse en una comunicación errónea y eso deriva en “marketing cáscara”, que termina confundiendo.

Entrevistamos a Diego Morales:

-Soy gerente agrícola de Bodegas Salentein. Desde el año 2002 comencé como pasante, haciendo control de madurez de las uvas y viendo uvas en los productores terceros de la zona. Después de casi 20 años hoy estoy liderando el equipo donde somos cuatro ingenieros agrónomos y llevamos adelante y tenemos la responsabilidad de mil hectáreas de viñedos.

-¿Tenés familiares en el sector?

-Tengo bisabuelos que tenían bodega. Pero eran otras épocas y las bodegas eran de vinos de traslado.

-¿Y cuándo empezás a definir en volcarte para este sector?

Al momento de pensar, cuando tenía 12 ó 13 años, yo siempre pensaba que nunca quería trabajar de saco y corbata. y unas de las de las carreras en la que pensaba era la agronomía porque me gustaba me gustaba el aire libre y el campo. Por eso decidí ingresar al Liceo Agrícola en el año 92 y finalmente continúe con la carrera de Agronomía porque durante el Liceo Agrícola se definió mi vocación por la agricultura en general. Posteriormente fue la viticultura en la cual me especialicé y me di cuenta que era mi pasión.

-¿Cómo llegás a Salentein?

-Mientras cursaba en el 2002, estaba cursando Enología y había que hacer pasantías en una bodega, y había tenido contactos y ya conocía gente que trabajaba acá, en su momento Laureano Gómez trabajaba acá en Salentein, y a partir de él fue que logré el contacto y comencé a hacer las pasantías acá. Y en el 2003 retorné buscando otra vez trabajo, pero ya como una especie de asistente de enólogo y ahí fue donde luego ya me quedé, me recibí y me quedé trabajando acá como agrónomo.

-¿Fuiste creciendo dentro de la bodega y adquiriendo mayores responsabilidades?

-Estamos hoy por hoy con un compromiso mucho mayor, que no solamente es la dirección de los viñedos, sino también la innovación, encontrar y poner a Salentein en el número uno de las bodegas del país y del mundo.

-Explicame el área de I+D?

-El área de innovación y desarrollo (I+D) que estamos armando junto con el equipo enológico en el que hay más de 200 microbinificaciones que se hacen principalmente con los suelos, con las variedades estudiando los distintos clones, las distintas altitudes, no solo en pos de lograr un mejor vino sino también pensando en todas las herramientas que necesitamos para la producción agrícola.

-¿Qué significa trabajar junto a un grande de la enología como José Galante?

-Trabajar con Pepe primero es un orgullo; segundo es aprender todos los días algo nuevo; tercero te da tranquilidad donde vos sabes que te podés apoyar en alguien que tiene la experiencia que tiene Pepe; y finalmente también hoy por hoy puedo decir que lo considero un amigo.

-¿Y consolidaste un equipo?

-El equipo de agronomía que tenemos está bastante consolidado, porque tenemos desde desde agrónomos con más de 20 años de experiencia a algunos con cuatro o cinco años de experiencia, es decir es bien heterogéneo y en ese heterogeneidad encontramos un buen equilibrio, donde hay ideas jóvenes donde hay experiencia, y tenemos un manejo técnico principalmente del recurso agua que es para nosotros muy importante, y segundo, todo el recurso humano que para Salentein es prioritario.

-¿Qué significa conquistar con un Cabernet Sauvignon tan buenos logros?

-Lograr hacer un cabernet sauvignon reconocido mundialmente principalmente fue un objetivo que nos pusimos allá por el 2010, justamente con Pepe, con Gustavo Soto, y comenzamos a trabajar en pos de ese objetivo, y tuvimos que poner en la mesa tanto la experiencia como la parte científica como la técnica. Decidimos ir a a conocer y hablar con los técnicos que ya estaban consagrados en el mundo con con el cabernet sauvignon, entonces estuvimos en Napa recorriendo las zonas más reconocidas y donde con técnicos de esa región, inclusive técnicos argentinos que están trabajando en Napa y son muy reconocidos, de donde nos trajimos basta experiencia y nos dimos cuenta también que no estábamos tan lejos, que era cuestión de hacer sintonía fina para lograr esto.

-¿Siempre se dice que el gran vino nace en el viñedo?

-Seguramente el gran vino nace en el viñedo, porque lógico tiene que tener un origen y no podemos pensar que un vino aparece mágicamente adentro de una bodega, pero si no trabajamos mancomunadamente con los enólogos sabiendo qué es lo que están buscando y que ellos conozcan el viñedo, que sepan el material que tienen y que nosotros le podamos dar las herramientas para lograr los objetivos es imposible poder lograr algo así. Acá no hay egos de ninguna parte, entonces el único ego que tenemos es lograr el mejor vino.

-¿Cual es tu pasión por el vino?

-Mi pasión por el vino es hacer vino, justamente es la bebida más antigua, más espirituosa, y con el vino están las amistades. ¡Salud!