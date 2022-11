Los números del mercado inmobiliario evidencian una leve recuperación en los últimos seis meses. El 2023 puede convertirse en un año bisagra de cara a las elecciones presidenciales. Pero, para los empresarios inmobiliarios no habrá buenas noticias en el corto plazo.

“Mi pronóstico no es alentador. Entendemos que la recuperación en el ritmo de operaciones es más estacional y también tenemos en cuenta que estamos comparando los números de este año con los peores que se registraron en el sector de bienes raíces que fueron 2020 y 2021”, explica Fabián Achaval dueño de la inmobiliaria homónima y analista del sector.

Según los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos cuatro meses se logró romper con la barrera de las 3000 operaciones de compra-venta por mes. “Estamos hablando de un número de 3000 escrituras al mes, que sigue siendo bajo”, remarcó Achaval.

El futuro del sector de bienes raíces

“Hay signos que muestran una recuperación y esperamos que el 2023 sea un año bisagra de cara a un cambio de gobierno”, agregó por su parte Christian Leupold, Gerente Comercial Ávilis Real Estate .

Lo cierto es que si bien el pronóstico es alentador en el mediano plazo, en el corto plazo no parece modificarse. “Anticipamos que el 2023 va a ser similar al 2022, lo cual no es una buena noticia. Si bien los precios no van a seguir bajando, va a haber una estabilidad en cuanto a los valores, pero no veo, todavía, una recuperación en ese aspecto”, sentenció Achaval.

Si bien es difícil hacer futurología en un país como la Argentina con un mercado tan inestable, los principales jugadores del sector anticipan un 2023 complejo y una recuperación que tardará en llegar.

“Es un buen momento para invertir pensando en los valores bajos del mercado, sobre todo en desarrollos a estrenar. Hay un stock muy alto de propiedades por lo que sigue habiendo muy buenas oportunidades”, finalizó Leupold.