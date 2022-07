Esta es una columna de publicación semanal sobre las novedades del mundo cripto auspiciada por PMSA Capitales, el primer broker oficial de criptomonedas del oeste argentino

Existen muchas maneras de operar las criptomonedas y esta semana hablaremos de qué es el trading.

Por eso tener conocimiento de los análisis de mercado financiero puede resultar provechoso para encaminar proyectos varios, además de la adaptación a esta nueva era y tendencias.

El trading es una actividad que consiste en analizar estos mercados financieros utilizando el análisis técnico para obtener beneficios mediante bienes. Se basa en el comercio de bitcoins vs dólares, y con monedas alternativas vs bitcoin vs dólares.

¿Qué queremos decir con esto?, significa que se pueden cambiar bitcoins por dólares o monedas alternativas por bitcoins y estos bitcoins por dólares o por la moneda que se desee, por ejemplo aquí en Argentina se puede cambiar por pesos.

Para entender un poco más de que es el trading vamos a explicar quienes son los participantes dentro de él y se dividen en 4:

1. Exchanges: casas de cambio en donde se hace el intercambio de las criptomonedas

2. Ballenas: son inversionistas de gran capital y que son capaces de mover el mercado en una o en varias direcciones a la vez.

3. Traders: son las personas que operan criptos a corto y mediano plazo para tener buena rentabilidad. Dentro de ellos podemos encontrar:

● Scalpers: son traders que hacen operaciones que pueden durar segundos, minutos y que en algunos casos hasta 25 minutos como máximo.

● Day traders: traders que hacen operaciones y las cierran en el mismo día.

● Swing traders: operan días o semanas para que la tendencia pueda tomar todos los recorridos.

● Traders de medio plazo: son aquellos que operan a meses, dejan operaciones abiertas hasta 9 meses.

4. Holders: son inversionistas de largo plazo, dejan las operaciones abiertas y vuelven a operarlas luego de años.

Esto puede hacerse a través de plataformas las cuales pueden operar y mover las criptomonedas. Las principales son:

1. Binance: es la más grande y la más usada para altcoins y criptomonedas del mundo.

2. Bitmex: tiene el mayor volumen para operar bitcoins.

3. Coinbase: es una de las más seguras en el mundo y mejor regulada.

Hay otras plataformas que también están teniendo buenos rendimientos pero estas son las más conocidas.

La próxima semana hablaremos sobre las plataformas que existen para realizar los análisis de mercado de criptomonedas.

Este ecosistema es claro y transparente, toda la información es pública y colaborativa, el tiempo es dinero dicen, entonces no perdamos más dinero y comencemos a integrarnos a esta revolución financiera.