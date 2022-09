“Si comprás uno solo, comprá: Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2019”. Ese consejo lo dio nada menos que la crítica de vinos Jane Anson en la publicación especializada Inside Bordeux. En su reseña de septiembre de los vinos que ingresaron a La Place de Burdeos -la red de venta de vinos de lujo más prestigiosa del mundo-, Anson le dio 100 puntos a este Malbec de la bodega Catena Zapata y además lo destacó como el mejor vino de todos los evaluados.

“Uno de los vinos más emocionantes de los lanzamientos de septiembre y que captura el progreso y el interés en torno al terruño en la escena vitivinícola argentina en este momento -destacó Jane Aston-. Potente y lleno de carácter, de alguna manera traduce la idea de mineralidad que tanto se discute en el vino: aquí se siente en los taninos ligeramente calcáreos, los pulsos de electricidad, junto con las hierbas secas y el hinojo tachonado de frambuesas frescas y frutos rojos de cereza”.

La añada 2019 todavía no se encuentra a la venta, pero como referencia el valor de la 2018 es de $86.600

“Creo que lo importante de la cosecha 2019 que es una cosecha de altisima calidad -comentó Alejandro Vigil, jefe de viñedo, bodegas y producción de la familia Catena-.

Mundus Bacillus es una de las cinco parcelas del viñedo Adrianna, en este caso es un suelo de mediana profundidad, sobre calcáreo, en un año que fue frío, seco y de producción media. 2019 es una de las grandes añadas que ha tenido la Argentina en los últimos 100 años”.

Para Vigil, la cosecha 2019 es una de las mejores de los últimos 100 años en Argentina

La lista completa de los vinos argentinos reseñados por Jane Aston, junto con sus puntajes, es la siguiente:

100 pts. Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2019

96 pts. Cheval Des Andes 2019

96 pts. Cobos Malbec 2019

94 pts. Nicolás Catena Zapata 2019

92 pts. Zucardi Finca Canal Uco 2019

Mundus Bacillus y los otros vinos argentinos reseñados compartieron informe en Inside Bordeux con íconos del mundo como Opus One, Masseto, Cloudburst, Yjar y Seña. El informe de Anson también incluye por primero vez un Barolo y un Amarone. Fuente: On The Wine Side