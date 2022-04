Desde el Polo TIC Mendoza, junto a la Universidad Nacional de Cuyo, queremos invitarte el próximo martes 12 de abril, a las 18.30, a una charla sobre actualidad económica junto a Eduardo Levy Yeyati, economista y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

La charla será presencial en el SUM del Mendoza TIC Parque Tecnológico, y se transmitirá de forma virtual vía YouTube. El día del evento te haremos llegar el link.

LINK DE INSCRIPCIÓN

Eduardo Levy Yeyati, ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania, es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella y Decano de la Escuela de Gobierno, donde fundó el Centro de Políticas Basada en la Evidencia (CEPE-Di Tella).

En el pasado, fue asesor de la Jefatura de Gabinete de la Argentina, Director del Banco de Crédito de Inversión y Comercio (BICE), Jefe de Investigaciones para América Latina y Jefe de Estrategia de Mercados Emergentes en Barclays Capital, Asesor Financiero Senior para América Latina del Banco Mundial, y Economista Jefe y Subgerente General de Política Monetaria y Financiera del Banco Central de la República Argentina.

A título honorario, Eduardo es Investigador Principal del CONICET, non-resident Senior Fellow de Brookings, investigador afiliado al Harvard CID, miembro consultor del CARI y miembro del comité editorial de Americas Quarterly, editada por el Council of Foreign Relations. En el pasado, presidió el Consejo Nacional de Producción del ministerio de la Producción y el think tank CIPPEC (2013-2016), fue miembro de la Comisión del Futuro del Senado (2019) y experto para la Argentina frente al CIADI.

La charla será moderada por Carlos Pallotti.