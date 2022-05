Cada vez más tarjetas de crédito dejan de brindar asistencia al viajero. Ya lo habían hecho el Santander y BBVA, pero en las últimas semanas Banco Galicia informó a sus clientes de tarjetas Gold que ya no tendrán el beneficio, y a los de Platinum y Signature, que deberán pagar sus vuelos obligatoriamente con esas tarjetas para poder tener ese servicio. ¿Cuál es la mejor alternativa ante este panorama? Desde la agencia mendocina Tokio Viajes han registrado n crecimiento en la contratación de este servicio, el cual brinda desde su sitio web, desde la pandemia.

Todo indica que en un futuro cercano, ningún banco brindará el servicio de asistencia al viajero a través de la tarjeta de crédito.

Primero fue Santander, más tarde BBVA, y ya se sumó Galicia, que ya comunicó a sus clientes sobre las nuevas condiciones para acceder al beneficio. De hecho, en el caso de la tarjeta Gold directamente se elimina.

“Si viajás al exterior a partir del 01 de julio de 2022, tené en cuenta que cambian las condiciones del servicio de Asistencia en viaje en tus tarjetas de crédito Visa Platinum y American Express Platinum”, reza el mail enviado a los clientes.

En el caso de las tarjetas Gold, directamente se elimina la asistencia al viajero: “Tarjetas Visa Gold y American Express Gold: a partir del 1ro de julio de 2022 dejan de contar con el servicio de Asistencia en viaje. Tarjeta Mastercard Gold: a partir del 1 de octubre de 2022 dejan de contar con el servicio de Asistencia en viaje”, dice el mail que se envió a los clientes.

Los bancos aseguran que se trata de una “adecuación a prácticas globales”, donde para obtener la cobertura hay que comprar el pasaje con la tarjeta.

¿Y ahora?

“Cumplir los requisitos migratorios ya no es la única motivación de los viajeros a la hora de adquirir asistencia al viajero, y cada vez son más los países que piden seguro médico para permitir el ingreso de turistas”, detallan desde Tokio Viajes, una de las agencias de viajes mendocinas más completas.

“La experiencia nos dice que un viajero no puede dejar su asistencia librada al azar, ya que siempre existe el riesgo de que suceda algún hecho inesperado que signifique un costo superior a lo imaginado”, afirman desde Tokio Viajes.

Desde cancelaciones o demoras de vuelos, pérdidas y roturas del equipaje, hasta enfermedades o accidentes en destinos donde el viajero no conoce el idioma, sin mencionar los costos médicos elevado, y solo basta mencionar algunos:

– Consulta médica simple en Miami: U$D 200

– Repatriación sanitaria desde Brasil: U$D 24.000

– Apendicitis en España: € 15.000

– Fractura de brazo en New York: U$D 13.000

Todo eso está cubierto contratando una asistencia al viajero, esa misma que las tarjetas están dejando de ofrecer. ¿Entonces, qué hacemos?

“Hoy casi nadie viaja sin su seguro al viajero, porque sabe que puede irse tranquilo, y que será atendido en el exterior con un 100% de protección, con sólo una llamada, las 24 horas”, agregan desde Tokio Viajes que ha evidenciado un crecimiento en la contratación de este servicio, el cual brinda desde su sitio web, desde la pandemia.

Por ejemplo, Tokio Viajes ofrece diferentes tipos de asistencia al viajero: blue, green y black, y detalla la compensación de cada plan.

Green: (por menos de 4 mil pesos te cubre)

● Asistencia médica por accidente: Usd/€ 35.000

● por enfermedad: Usd/€ 35.000

● en caso de pre-existencia: Usd/€ 5.000

● Asistencia integral covid-19 (incluido): Usd 30.000

● Hotel por cuarentena médica – covid19: Usd 2.000

● Cobertura en caso de enfermedad por epidemia: Usd 1.000

● Medicamentos: Incluidos

● Odontología de urgencia: Usd 300

● Gastos de hotel por convalecencia: Usd 400

● Gastos por vuelo demorado (min 6hs.) o cancelado: Usd 200

● Late arrival: Usd 500

● Cancelación de viaje multi causa: Usd 800

● Sports : Usd 10.000

● Indemnización por extravío de equipaje: Usd 1.000

● Compensación por demora de equipaje: Usd 300

● Asistencia en caso de extravió de documentos ó equipaje: Incluidos

● Traslado y repatriación sanitaria: Incluidos

● Repatriación funeraria: Incluidos

● Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario: Tkt + htl

● Regreso anticipado por fallecimiento familiar: Tkt

● Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio: Tkt

● Sustitución de ejecutivo: No incluido

● Acompañamiento de menores y mayores: Tkt

● Transmisión de mensajes urgentes: Incluido

● Transferencia de fondos: Usd 2.000

● Transferencia de fondos para fianza legal: Usd 5.000

● Asistencia legal por accidente de tránsito: Usd 2.000

● Seguro por muerte accidental 24 horas: Usd 5.000

● Límite de edad: 75/99

● Compra protegida: No incluido

● Cobertura de equipos deportivos: No incluido

● Regreso a país de origen por quiebre de cía. aérea: Tkt

● Línea de consultas 24hs: Incluido

● Futura mamá: Usd 12.000

● Cobertura en crucero en caso de enfermedad y accidente: Incluido

● Objetos personales: Usd 600

● Tech protection: Usd 600

● Pérdida de pasaporte: Usd 50

Blue: (por menos de 5 mil pesos te cubre)

● Asistencia médica por accidente: Usd 55.000

● por enfermedad: Usd 55.000

● en caso de pre-existencia: Usd 7.500

● Asistencia integral covid-19 (incluido): Usd 50.000

● Hotel por cuarentena médica – covid19: Usd 2.000

● Cobertura en caso de enfermedad por epidemia: Usd 2.000

● Medicamentos: Incluidos

● Odontología de urgencia: Usd 650

● Gastos de hotel por convalecencia: Usd 500

● Gastos por vuelo demorado (min 6hs.) o cancelado: Usd 400

● Late arrival: Usd 500

● Cancelación de viaje multi causa: Usd 2.000

● Sports: Usd 10.000

● Indemnización por extravío de equipaje: Usd 1.200

● Compensación por demora de equipaje: Usd 450

● Asistencia en caso de extravío de documentos o equipaje: Incluido

● Traslado y repatriación sanitaria: Usd 30.000

● Repatriación funeraria: Usd 30.000

● Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario: Tkt+htl

● Regreso anticipado por fallecimiento familiar: Tkt clase econ.

● Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio: Tkt clase econ.

● Sustitución de ejecutivo: Tkt clase econ.

● Acompañamiento de menores y mayores: Tkt clase econ.

● Transmisión de mensajes urgentes: Incluido

● Transferencia de fondos: Usd 5.000

● Transferencia de fondos para fianza legal: Usd 10.000

● Asistencia legal por accidente de tránsito: Usd 3.000

● Seguro por muerte accidental 24 horas: Usd 5.000

● Límite de edad: 75/85

● Compra protegida: Usd 200

● Cobertura de equipos deportivos: Usd 1.000

● Regreso a país de origen por quiebre de cía. aérea: Tkt econ.

● Línea de consultas 24hs: Incluido

● Futura mamá: Usd 12.000

● Cobertura en crucero en caso de enfermedad y accidente: Incluido

● Objetos personales: Usd 600

● Tech protection: Usd 600

● Pérdida de pasaporte: Usd 50

Black: (por menos de 10 mil pesos te cubre)

● Asistencia médica por accidente: Usd 110.000

● por enfermedad: Usd 110.000

● en caso de pre-existencia: Usd 10.000

● Asistencia integral covid-19 (incluido): Usd 50.000

● Hotel por cuarentena médica – covid19: Usd 2.000

● Cobertura en caso de enfermedad por epidemia: Usd 3.000

● Medicamentos: Incluidos

● Odontología de urgencia: Usd 750

● Gastos de hotel por convalecencia: Usd 600

● Gastos por vuelo demorado (min 6hs.) o cancelado: Usd 500

● Late arrival: Usd 500

● Cancelación de viaje multi causa: Usd 2.000

● Sports: Usd 10.000

● Indemnización por extravío de equipaje: Usd 1.500

● Compensación por demora de equipaje: Usd 600

● Asistencia en caso de extravío de documentos o equipaje: Incluido

● Traslado y repatriación sanitaria: Usd 40.000

● Repatriación funeraria: Usd 40.000

● Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario: Tkt+htl

● Regreso anticipado por fallecimiento familiar: Tkt clase econ.

● Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio: Tkt clase econ.

● Sustitución de ejecutivo: Tkt clase econ.

● Acompañamiento de menores y mayores: Tkt clase econ.

● Transmisión de mensajes urgentes: Incluido

● Transferencia de fondos: Usd 5.000

● Transferencia de fondos para fianza legal: Usd 10.000

● Asistencia legal por accidente de tránsito: Usd 3.000

● Seguro por muerte accidental 24 horas: Usd 5.000

● Límite de edad: 75/85

● Compra protegida: Usd 500

● Cobertura de equipos deportivos: Usd 1.500

● Regreso a país de origen por quiebre de cía. aérea: Tkt econ.

● Línea de consultas 24hs: Incluido

● Futura mamá: Usd 12.000

● Cobertura en crucero en caso de enfermedad y accidente: Incluido

● Objetos personales: Usd 600

● Tech protection: Usd 600

● Pérdida de pasaporte: Usd 50

“Nosotros ofrecemos tres coberturas: Green, que cubre hasta usd 35.000, y es lo básico que piden para ingresar a Europa y a algunos países por pandemia; Blue, que cubre hasta usd 55.000; Black, que cubre hasta usd 110.000.”, detallan desde Tokio Viajes.

“Green y Blue están en este momento en promoción con un 40% de descuento para una persona, incluye seguro covid y fechas”, agregan.

Y recomiendan: “Contratar seguro al viajero es una decisión correcta siempre. El precio aproximado de la más económica es de 6 dólares por día, y se paga al dólar oficial sin impuestos”.