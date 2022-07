Las distintas cámaras empresarias, de industriales y productores primarios de toda Mendoza, hicieron una catarsis grupal frente a las medidas económicas que empiezan a traer serias consecuencias para sus respectivos sectores. El aglutinador y receptor de todos los reclamos fueron funcionarios del Gobierno Provincial y la senadora nacional Mariana Jury, quienes se comprometieron a hacer llegar a la Casa Rosada la problemática de manera masiva y no como reclamos puntuales, con la expectativa de que esa postura tenga más peso y pueda llegar a tener respuestas por parte del Gobierno Nacional, que hasta ahora ha atendido muy pocos de los planteos hechos desde el Ejecutivo Provincial. Los problemas se concentraron en la falta de insumos por el freno a las importaciones y los problemas con el dólar.

A partir de este encuentro, desde el Ejecutivo redactarán una nota en la que se detallarán las problemáticas comunes, a la vez que se comprometieron a gestionar reuniones con funcionarios nacionales para que participe una comitiva conformada por industriales y productores locales.

Fue a pedido del propio gobernador Rodolfo Suarez que este jueves, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, acompañado por otros funcionarios provinciales, como el gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro; el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo; y la directora de Agricultura, Valentina Navarro; y la senadora Mariana Jury; que se reunieron con representantes de cámaras empresarias sectoriales y territoriales para analizar el impacto de las restricciones a la importación que afecta al país.

En la reunión se hizo catarsis por la crisis que atraviesan los distintos sectores, a la vez que se plantearon las problemáticas que son transversales a todos y que en breve pueden profundizarse y afectar seriamente el abastecimiento de ciertos productos, como así también el empleo.

De la reunión que, en realidad, fue una puesta en común participaron representantes de ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), UIM (Unión Industrial de Mendoza), UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), FEM (Federación Económica de Mendoza), CEM (Consejo Empresario Mendocino), CECIM (Cámara de Constructores Independientes de Mendoza), CECITyS (Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza), Bodegas de Argentina, UVA (Unión Vitivinícola Argentina), la Cámara de Fruta Industrializada, la Cámara de Exportadores de Ajo, cámaras de los distintos departamentos, entre otros.

El objetivo con el que el Ejecutivo los convocó fue poder “nacionalizar” los reclamos, para darle más fuerza y visibilización y que no trasciendan como problemáticas particulares de determinada empresa. A partir de esto, tanto Vaquié como Jury, se comprometieron a gestionar reuniones a nivel nacional, ya sea con los ministros de Agricultura, Julián Domínguez; de Producción, Daniel Scioli; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Mientras que Jury pidió unificar las posturas con cámaras de otras provincias para lograr mayor adhesión en el Congreso y darle fuerza a un reclamo común.

“Para nosotros esta situación es terrible. No tenemos insumos, no vamos a poder industrializar la fruta”, destacaron desde el Cluster de Ciruela Industria. El reclamo es unánime. Desde los distintos sectores industrializadores advierten la falta de químicos, conservantes, hojalata, tintas para etiquetas, vidrios, tapas, etc., que impiden producir.

Muchos productores se quedaron sin insumos. Desde combustible hasta fertilizantes, plaguicidas, repuestos para maquinarias, máquinas.

“No sabemos cómo va a impactar porque hay una incertidumbre total respecto a cómo continuará esta situación. Las empresas no damos más. Muchas estamos en una situación terminal”, fue otra de las voces que expuso la problemática que atraviesan producto del freno a las importaciones y las restricciones para adquirir dólares.

“El cupo que tenemos para importar es insuficiente. Estamos atados de pies y manos porque sin insumos no podemos producir”, advirtieron.

“Hay que plantear esto seriamente porque se está parando la maquinaria productiva de Mendoza y esto va a producir pérdidas de puesto de trabajo y que falten productos en las góndolas”, graficaron.

A esto se suma la imposibilidad de adquirir elementos esenciales para combatir las heladas o plagas, como la Lobesia, cuya campaña está por empezar.

Además de los reclamos por la falta de insumos, agroquímicos, maquinaria y repuestos, recalcaron la problemática en torno al dólar. “Hoy no podemos pagar nada de manera anticipada. La situación es alarmante porque el escenario es absolutamente incierto. No se pueden prever a 180 días los valores y muchos no vamos a poder subsistir”, señalaron.

“No hay capacidad económica para importar y no hay reglas del juego claras”, fue otro de los reclamos.

Para que “no claven el visto”

Vaquié destacó la importancia de unificar el reclamo ya que desde el Gobierno Provincial se han recepcionado muchos pedidos particulares que fueron elevados a la Nación y “en muy pocos casos hemos tenido respuestas pero en la mayoría directamente nos clavan el visto”.

“Hay que exponer la magnitud de los reclamos para que se entienda la problemática que atraviesa a todos los sectores: primario, industrias y servicios”, destacó el ministro de Economía.

“No se trata de un problema individual, es colectivo y está afectando la producción”, sostuvo.

Una economía “desquiciada”

La senadora nacional se comprometió a conseguir apoyo en el Senado para que el reclamo tome fuerza. “Es muy difícil con esta macroeconomía que el Gobierno Provincial pueda dar soluciones. El problema es el desquicio de la economía nacional”, lanzó Jury.

“Hay una problemática que es común a otras provincias y por eso tenemos que ir con todos los senadores a plantear estos reclamos. Hay que nacionalizarlos para que tomen fuerza”, agregó. Fuente: Sitio Andino