Gustavo Bertagna, primer enólogo y Gerente de Enología de Susana Balbo Wines, acaba de dejar su puesto al frente de los vinos de la bodega de la calle Cochabamba de Dominios del Plata para hacerse cargo de la Gerencia General de la Tonelería TN Coopers Argentina.

A su vez, Gustavo venía produciendo vinos de traslado pero de nivel premium para bodegas de terceros, pero por contrato con Susana Balbo no los podía producir en la casa vitícola de Perdriel. Lo cierto es que ahora, con su nuevo puesto de trabajo, no solo va a hacer esos graneles sino que va a incursionar en vinos fraccionados a partir de la cosecha 2023, proyecto tan novedoso que aún no tiene marca.

Desde Chile, Rosario Fantoni, Marketing Manager y Comunicaciones de TN Coopers, donde tiene sus oficinas centrales, se comunicó con EcoVinos/Ecocuyo, para informarnos que “TN Coopers Tonelería con más de 20 años en el mercado Argentino, en donde atendemos más de 300 bodegas, comunica una importante noticia a nivel de la industria vitivinícula: Alberto Fernandez Coll quien se ha desempeñado como Gerente General de la empresa por más de 20 años y ha liderado su operación en Argentina desde sus inicios, deja su cargo el 30 de diciembre 2022 y en su reemplazo asume Gustavo Bertagna, tras 15 años desempeñándose como primer enólogo y Gerente de Enología en Susana Balbo Wines.

En ese sentido, Rosario explicó que “dos grandes personajes muy queridos y reconocidos en la industria del vino dan un giro para seguir cumpliendo sueños”, y nos envió un comunicado oficial que bajó el título CAMBIO ORGANIZACIONAL – TN COOPERS ARGENTINA, que rubrica Alejandro Fantoni Salas, CEO de la empresa, informa:

“TN Coopers, Tonelería que combina tradición con innovación en su proceso de fabricación de barricas y alternativos, comunica que Alberto Fernandez Coll quien se ha desempeñado como Gerente General de la empresa por más de 20 años y ha liderado su operación en Argentina desde sus inicios, deja su cargo el 30 de diciembre 2022 y en su reemplazo asume Gustavo Bertagna.

Alberto Fernandez Coll, quien ha sido un destacado ejecutivo que cuenta con una importante trayectoria tanto en la organización como en la industria vitivinícola Argentina, mantendrá un rol como Embajador y Director en la empresa.

Gustavo Bertagna es Licenciado en Enología e Industria Frutihortícola de la Facultad Don Bosco con un posgrado en Planeamiento y Gestión de la Calidad desde el Viñedo al Vino; tras 15 años desempeñándose como primer enólogo y Gerente de Enología en Susana Balbo Wines, se incorpora a TN Coopers el 2 de Noviembre 2022 asumiendo la Gerencia General.

TN Coopers es líder de su industria en el mercado argentino con alrededor de 300 bodegas utilizando sus maderas, eligiéndolas por el servicio y la innovación que la empresa les ofrece. Su software patentado para barricas de tostado por convección les ha permitido diseñar productos específicos para cada cliente, garantizando una replicabilidad sin precedentes en sus tostados, y significativamente menores emisiones de carbono que el tostado tradicional por fuego.

Quisiéramos agradecer a Alberto por sus años de servicio, entrega y dedicación los cuales han contribuido al éxito de TN Coopers en el mercado argentino, y darle la más cordial bienvenida a Gustavo y desearle los mayores éxitos en su nuevo desafío junto a nosotros”.