Bodega Familia Blanco presentó su propuesta enoturística en un encuentro para la prensa especializada y las agencias de Turismo receptivo vinculadas al sector.

Se trata de una bodega familiar que logró un reconocimiento a través de sus varietales Bonarda y que con esta apertura podrá captar a los grupos de “winelovers” que buscan conocer las propuestas de bodegas boutique no tan masivas.

La bodega está ubicada sobre la Ruta Provincial 86 en el kilómetro 7, en Ugarteche, en el camino que une esa localidad lujanina con Tupungato a través de Los Cerrillos (frente a la Bodega Pulenta Estate y cerca del ingreso a Rosell Boher).

Este emprendimiento familiar, impulsado por el matrimonio de Gabriel Blanco y Mónica Najurieta y al que se fueron incorporando sus 5 hijos: Gabriel, Rocío, Ivana, Álvaro y Lucía, comenzó en 1989 con la implantación de viñedos, y durante más de 15 años fueron productores primarios colocando sus uvas en las principales bodegas de Mendoza, hasta que en 2005 comenzaron a elaborar sus propios vinos, y en 2013 decidieron seguir avanzando y plasmaron su bodega propia. En 2017 incorporaron la figura enológica del italiano Giuseppe Franceschini para continuar potenciando sus productos.

En el mercado interno fueron aceitando una manera de comercialización basada en la venta directa, que potenciaron ahora con la incorporación de Cristian Centurión, líder de la consultora Enfoque Comercial, especialista en potenciar las áreas de turismo de bodegas y transformarlas en canales de ventas con altísima profesionalización. Además, sus se exportan a Alemania, Australia, Austria, Dinamarca, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos y Brasil.

Los vinos de la bodega pertenecen a 3 líneas: Just Please, Mairena, y Familia Blanco.

Just Please está compuesta por Just Rosé Please, Just Malbec Please y Just White Please. Mairena está compuesta por las líneas Ocasión (Torrontés, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Bonarda y un espumante blanco Charmat); Desafío (Sauvignon Blanc, Bonarda y Bonarda Rosé Champenoise), y Reserve (Malbec, Bonarda y Blend). Familia Blanco está compuesta por Familia Blanco Sauvignon Blanc, Familia Blanco Malbec y Familia Blanco Blend (Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc).

Participamos de un ameno encuentro en el que probamos sus diferentes vinos, maridados con la excelente gastronomía del Chef Sergio Guardia.