El crítico inglés Tim Atkin publicó el reporte sobre vinos de Argentina que difunde cada año y cuya edición 2022 se difundió también en formato online. Se trta de uno de los informes más esperados por el mundo del vino local, pero también por el internacional, ya que los puntajes altos sirven de guía para decidir cuáles etiquetas comprar.

Por segunda vez este master of wine otorgó el “puntaje perfecto” (100 puntos en una escala de 1 a 100) a un vino argentino. Se trata del Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2019, vino que en su añada anterior (la 2018) obtuvo también 100 puntos pero de Robert Parker Wine Advocate, lo que hizo que su precio dispare: la cosecha 2017 se vende a $50.900 y la 2018, con 100 puntos, a $71.900. La 2019, ahora destacada por Atkin, todavía no está a la venta.

Gravascal (el nombre del vino) hace referencia al suelo de grava calcárea de una pequeña parcela de 0,73 hectárea dentro de la Finca Piedra Infinita, que la bodega tiene en Paraje Altamira, Valle de Uco (Mendoza). De allí surgen las 1050 botellas que en la añada 2019 se elaboraron a partir de esta parcela que año tras años, puntajes tras puntajes, se está haciendo un lugar en el aspiracional de los enófilos.

En su informe 2022 Argentina Special Report, Atkin destaca al Finca Piedra Infinita Gravascal 2019 como un vino “brillante y audaz”, y como el resultado del “arduo trabajo y el talento de dos generaciones complementarias de Zuccardi. Completamente fermentado y criado en hormigón, es inquietantemente complejo y con una precisión que emociona. Verdaderamente de primera clase”.

En palabras de Sebastián Zuccardi, Winemaker de la bodega, “al hacer este vino me gusta pensar que proviene de “un lugar dicho”. Quienes trabajamos diariamente en este viñedo sabemos que tiene lugares especiales, con particularidades realmente únicas”. Respecto a la cosecha 2019, Sebastián la recuerda como excepcional: “Fue una temporada fresca y seca y de las mejores vendimias que tuve la oportunidad de hacer. A pesar de haber sido un año de alta luminosidad, la cosecha 2019 fue fresca y tuvo un ritmo lento de madurez. En consecuencia, los vinos se destacaron por su buena acidez natural, taninos de óptima estructura y sanidad”.

Tim Atkin es Master of Wine y periodista de vinos inglés con más de 30 años de experiencia. Considerado uno de los críticos de vinos más destacados a nivel internacional, escribe para publicaciones como The World of Fine Wine, Intelligent Life, Gourmet Traveller Wine, Imbibe, Decanter, Wine-Searcher, Fine Drink (China) y Woman and Home, entre otros. Es co – presidente del International Wine Challenge, uno de los más rigurosos concursos de cata a ciegas del mundo.

Personalidades y vinos

Como es habitual, el reporte de Atkin incluye el Podio en el que destaca los mejores vinos del año, así como también a las personalidades más destacadas de la industria vitivinícola. Este año, el enólogo del año es Francisco “Paco” Puga, quien comanda la elaboración de vinos de la bodega salteña El Porvenir de Cafayate, y que también lleva adelante su propio proyecto Francisco Puga y Familia.

Paco Puga, destacado como enólogo del año, en la bodega El Porvenir de Cafayate

Nicolas Catena, por su parte, fue destacado como Leyenda de la enología Argentina. El podio también premia a Maricruz Antolin (Bodegas Krontiras) como Enóloga joven del año, y a Edy del Popolo, de Susana Balbo Wines y Per Se, como Viticultor del año.

Una nueva categoría del informe es Best Cellar Door Experience -algo así como mejor experiencia en bodega-, que en su primera entrega queda en manos de Zuccardi Wines.

En cuanto a los mejores vinos del reporte 2022, aquí van los ganadores en cada categoría:

Vino tinto del año: Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2019

Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2019 Vino blanco del año: Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2019

Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2019 Vino rosado del año : Mendel Rosadía 2021

: Mendel Rosadía 2021 Vino espumoso del año: Otronia Brut Nature Pinot Noir Rosé 2018

Otronia Brut Nature Pinot Noir Rosé 2018 Vino dulce del año: Terrazas de los Andes Petit Manseng 2020

A continuación listamos los 116 vinos que obtuvieron 95 o más puntos en el último reporte de Atkin, ordenados por puntaje y orden alfabético. ¡Una buena oportunidad para ver si tu vino preferido está en la lista!