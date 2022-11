Nace Infovino.com.ar, la primera guía de precios del vino argentino (más de 5.000 etiquetas de casi 300 bodegas)

No es una plataforma de venta de vino ni un sitio de noticias, sino simplemente una guía de precios sugeridos, objetiva, inclusiva, simple de utilizar y gratuita. Esta herramienta le permitirá a pequeñas bodegas que no cuentan con estructura comercial, en un solo lugar en no más de 5 clicks, informar a miles de revendedores del país cuál es su precio sugerido actualizado.