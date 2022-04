El sueño de la casa propia, que algunos ven como inalcanzable, comienza a construirse con un pequeño ahorro mes a mes. En Argentina, las alternativas son varias: dólares, plazos fijos, acciones y hasta criptomonedas, entre otras. También está el tradicional “ahorro en ladrillos”, es decir, mediante el alquiler o venta de propiedades. Sin embargo, ninguna de estas opciones alcanza para cumplir la utopía de una casa propia en un país con inflación galopante, un dólar que no da treguas y, actualmente, una mayor dificultad para acceder a créditos. ¿Y si ese sueño pudiera transformarse en proyecto factible? A eso apunta Critpoladrillo, una nueva herramienta que busca revalorizar el ahorro mediante un token digital que, aseguraron, siempre le ganará al dólar.

La premisa de Criptoladrillo es simple: a través de la app homónima, los usuarios adquieren tokens —llamados CLAD— que valen lo mismo que un ladrillo hueco de 12x18x33 cm, cuyo precio se actualiza mes a mes según un promedio realizado en base a la Cámara de Construcción, el Indec, la Dirección General de Estadistica y Censos de la Ciudad y los Centros de Distribución adheridos a la app. Así, realiza un “acopio virtual” de ladrillos, que en cualquier momento puede cambiar por ladrillos reales o por el equivalente en material o producto necesario para construir, remodelar o equipar una casa (arena, pintura, aberturas, sanitarios, etc) en los proveedores que ya trabajan con la app.

“Comprar una casa en Argentina es muy difícil. Los salarios están muy afectados por la inflación: con un sueldo de $100.000, el ahorro es de 100 dólares por mes. Con Criptoladrillo creamos una herramienta para equiparar escalas sociales y solucionar un problema concreto: no poder acceder a una casa propia'”, dijo Juan Pablo Derito, CEO de Criptoladrillo, a BAE Negocios.

Con una inversión estimada de entre 120 y 130 mil dólares, la empresa especializada en soluciones blockchain Dtecdeal se unió con profesionales y empresarios líderes en el mercado argentino de la construcción para hacer que el sueño de la casa propia en Argentina se convierta en proyecto.

Para esto, se asociaron con Construya al Costo e Imperio del Cerámico —mientras esperan más en el futuro— para comenzar en La Plata, Guernica y Cañuelas, pero con planes de extenderse a toda la Provincia de Buenos Aies y, eventualmente, generar una comunidad de proveedores en todo el país.

Cómo funciona el criptoladrillo

Los líderes del proyecto remarcaron que no es una criptomoneda, sino un token. Esto significa que no es intercambiable ni canjeable por dinero, sino únicamente por materiales de construcción o equipamiento para el hogar, y que no se puede vender a otra persona. Además, informaron que se creó un producto con un registro contable público, una aplicación auditable por los propios usuarios, ya que todas las transacciones se encuentran en blockchain —Gnosis Chain—, dando trazabilidad a cada ladrillo digital desde su emisión hasta el canje. “La integridad de las transacciones es lo que se asegura”, sostuvieron.

El dinero que ingresan los usuarios (que necesitan estar bancarizados) en la app —disponible en App Store y Play Store— para comprar criptoladrillos va, mediante el Banco Industrial, directamente a los proveedores, que se comprometen a acopiar una canasta tentativa de productos para los clientes. Criptoladrillo se hace responsable hasta la entrega de los artículos mediante contratos de acopio con estrictas condiciones crediticias, auditorias periódicas y la obligación de suscribir pólizas de seguro de caución, entre otras garantías.

Según Derito, “comprando 2 criptoladrillos por día, en 3 años tenés suficientes ladrillos como para hacer una casa. Y comprando 10 por día se puede ahorrar para la cal, cemento, arena y hierro”. Además, el CEO destacó que el ladrillo siempre aumenta más que la inflación: “En 2020 subió 80%, casi el doble de la inflación anual”.

Por eso es una apuesta segura: el usuario le gana al dólar, puede guardar sus ladrillos por tiempo ilimitado —en los corralones suele haber límites de alrededor de tres años— y, lo más importante, puede soñar con construir su casa en tres años. Los proveedores, por su parte, acceden a un mayor mercado, identificar zonas de expansión, posicionarse como una empresa innovadora y lograr capital de trabajo anticipado.

Juan Pablo Derito, CEO de Criptoladrillo, destacó las oportunidades que ofrece la app

¿Y la empresa? La empresa dijo a BAE Negocios que la ganancia es del 2% de cada transacción. En este sentido, Gabriela Linares, COO de la compañía, remarcó a este medio que “podrían haber desarrollado una herramienta financiera con una empresa en Malta”, pero decidieron “reactivar una industria como la de la construcción”.

“Estamos profundamente orgullosos de lanzar esta herramienta. Históricamente, el ladrillo ha sido una forma tradicional de inversión y a través de la tokenización de los materiales de construcción, esta opción se hace aún más fácil y accesible”, destacó Derito, que se esperanza con pasar a la siguiente fase de Criptoladrillo: intercambios de tokens, donaciones, gift cards y más proyectos cuya construcción, como la de las casas de muchos usuarios que ahorrarán en criptoladrillos, está cada vez más cerca.