Mendoza es una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo. Es por esto que los organizadores de los World’s Best Vineyars la eligieron este año como sede para el anuncio de la lista de las 50 experiencias vitivinícolas “imperdibles”.

El encuentro se inició hoy en el Hotel Sheraton, en el centro de la Ciudad, y se extenderá hasta el jueves 27, recorriendo los caminos del vino provinciales. Participa en el evento una comitiva de más de 60 especialistas internacionales compuesta por sommeliers, arquitectos, enólogos, viajeros y empresarios de la industria vitivinícola.

El 26 será la jornada más importante, porque los organizadores darán a conocer el listado de las mejores 50 experiencias vitivinícolas a visitar. El certamen tiene el objetivo de promover el turismo vitivinícola a nivel global. Los criterios de evaluación tienen que ver fundamentalmente con la experiencia, el ambiente, la comida, las actividades y el valor de los servicios, entre otros elementos de relevancia.

“Es muy importante para Mendoza este evento. Como lo ha marcado el Gobernador Rodolfo Suarez, trabajamos bajo una consigna, que es convertir a la provincia en un destino turístico internacional y esto es una gran oportunidad en el eje del vino y del enoturismo, porque las miradas del mundo de la industria vitivinícola y del enoturismo estarán concentrada estos días en Mendoza”, remarcó la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario.

La funcionaria destacó además la importancia de los World’s Best Vineyars para el destino. “Es una oportunidad muy importante para que Mendoza como marca también obtenga ese posicionamiento que va acompañado de los grandes eventos como este. Este es un encuentro muy importante, especialmente por el recorrido que hace de las regiones vitivinícolas provinciales poniendo en valor toda la experiencia que rodea a la bodega”, finalizó.

Por su parte, Andrew Reed, creador de los World’s Best Vineyars, también se refirió al posicionamiento de los destinos que son sede del encuentro. “Este evento tiene un gran impacto a nivel global. Fue creado en el año 2008 y ha generado millones de seguidores y una muy buena imagen y presencia en todo el mundo. Esto, obviamente, va a posicionar muy bien a Mendoza”.

A su turno, María Laura Ortiz, academy chair argentina de World’s Best Vineyars, hizo hincapié en el hecho de que es la primera vez que el encuentro se realiza en Argentina y en la envergadura. “Hoy estamos celebrando que World’s Best Vineyars va a entregar su premiación por primera vez en Argentina. Esto sucedería más o menos, calculamos, en 80 años de nuevo”.

Ortiz también hizo referencia al impacto que tienen los establecimientos vitivinícolas que forman parte del listado: “Es muy importante para las bodegas ser parte de este ranking. Por ejemplo, desde que Zuccardi se convirtió en el número 1 de esta lista, las reservas están casi agotadas. Eso no es solo un beneficio para este establecimiento. La gente viene acá y visita también otras bodegas, se aloja en un hotel, etcétera. Esta es la parte interesante, porque hacemos un turismo de industria, no solo de vinos. Acá no se vota a los mejores vinos, acá se vota la mejor experiencia integral enológica”.

Diamandes, una joya del enoturismo mundial en el Valle de Uco

Además del anuncio del ranking 2022 de experiencias enoturísticas destacadas a nivel global, la comitiva de World’s Best Vineyards conocerá por estos días bodegas y experiencias destacadas del turismo vitivinícola de Mendoza.

Durante la primera jornada del encuentro fue el turno de la presentación y degustación de vinos de la Bodega Diamandes, uno de los íconos de la arquitectura en bodegas de Mendoza, en un entorno privilegiado en el corazón del Valle de Uco.

La agenda completa del recorrido que realizará la comitiva de World’s Best Vineyars puede consultarse en www.mendoza.tur.ar