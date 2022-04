Este 23 de abril, a las 12.00, en los jardines de SUCO en el corazón de Chacras, se viene la primera participación de Mendoza en el Fashion Revolution Week. #yohiceturopa será un desfile poco convencional y descontracturado. Con una copa de vino en la mano, tapitas para acompañar y música by Ale Roby, vas a conocer el trabajo de diseñadores de moda locales que tienen una propuesta diferente.

Elegimos a Virginia Da Cunha para que te cuente en el evento todo sobre Xinca, Re, Capote, Victoria Estelrich, Numade, Shacamar, Chamama, Chitara, Haz&Envés, Kali, Renata Wur, Melisa Guevara, Verna, Moksha, Verdivia y Vulca, las marcas participantes.

Estas marcas, además de pensar en la calidad y estética de sus productos, generan un impacto social y ambiental positivo con su trabajo, por eso quisimos destacarlas y agasajarlas con este evento.

La moda es mucho más que una tendencia estacional, es qué elegimos ponernos para salir a la calle o estar en casa todos los días, por eso todos somos responsables de lo que sucede en esta industria. Así como hoy ya transitamos en Mendoza una revolución en la alimentación, donde los consumidores vamos adoptando el hábito de leer los ingredientes de lo que consumimos y comenzamos a primar el consumo local; la próxima revolución que está llegando es la de la moda. Porque “sustentable y responsable is the new black”, que se entere Mendoza y el mundo que existimos y somos tendencia.

Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Luján de Cuyo para este evento y a nuestros sponsors Bodega Chandon, Bodega Pulmary, Bodega Tierras Altas, Bodega Pugile, Gabriel Ansiaume Winemaker, Solhé, Academia AMAPEB, Stock de Materiales SAS y Suco Café y Almacén Sustentable que gracias a sumarse podremos realizar este evento sin precedentes y sin fines de lucro.

Adquirí tu entrada en https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=216085b0