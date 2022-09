“Mes de Mendoza” en Brasil: la provincia desplegará su oferta de productos y servicios en tres ferias

Del 20 al 24 de septiembre se está llevando a cabo la Wine of South América, en Rio Grande Do Sul. Del 26 al 29 en San Pablo, Mendoza se hará presente en la feria ProWine mientras que, de forma paralela, se celebrará Oil and Gas, el evento que se realizará en Río de Janeiro y al que asistirán 10 empresas de petróleo y energía que operan en la Provincia.