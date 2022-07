La industria del conocimiento sigue dando muestras de crecimiento constante, en un contexto donde la demanda a nivel mundial de mano de obra es cada vez mayor. En este marco, los modelos de trabajo cooperativos vienen abriendo camino para dar respuesta a dichas necesidades también desde la provincia.

La Dirección de Cooperativas de Mendoza, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, llevó a cabo un encuentro con referentes cooperativistas vinculados a la industria de la tecnología, la innovación y el conocimiento, oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), referentes del sector privado nucleados en el Polo TIC Mendoza y desarrolladores autónomos interesados en conocer sobre los beneficios de trabajar con el modelo cooperativo.

El encuentro contó con la participación de Daniel Dimartino, director provincial de Cooperativas; Emilce Vega Espinoza, directora general de Empleo y Capacitación; Víctor Doctorovich y Rodolfo Giro, miembros del Polo TIC; Leandro Monk, asociado de la Cooperativa Gcoop y síndico de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología Innovación y Conocimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Nicolás Langiano, integrante de la cooperativa Coodesoft de Tandil.

En el marco del encuentro, Dimartino remarcó: “Buscamos con esta iniciativa generar nuevos espacios del modelo cooperativo para encontrar soluciones a la falta de trabajo que sufre la provincia a raíz del contexto macroeconómico. Lo que pretendemos es que todas aquellas personas que deseen trabajar en el rubro programación, concretamente tienen la posibilidad de vincularse a través de una cooperativa. Ese es nuestro objetivo principal”.

Seguidamente, el funcionario destacó que es contradictorio hablar de falta de trabajo cuando en este rubro la demanda supera ampliamente la oferta: “Hoy por hoy, el sector TIC nos propone conseguir nuevos trabajadores los todos días. Desde la cartera económica provincial venimos trabajando en ello a través de programas impulsados desde diferentes carteras. Tenemos que trabajar muy fuertemente en ello y vincular, sobre todo, las escuelas a este mundo de los servicios”, sostuvo.

Por su parte, Rodolfo Giro comentó: “El avance de la industria del conocimiento es gracias al trabajo conjunto entre el sector privado, la universidad y el sector público. Aún falta mucho por delante pero, el Polo TIC es un espacio que está abriendo muchas puertas a un mercado global que demanda mucha mano de obra. Todos los que nos dedicamos a este rubro en Mendoza no alcanzamos a cubrir la totalidad de una software factory de nivel internacional, para que se den una idea de lo importante que es la demanda”.

“Hay trabajo para todos y para ellos se han creado muchas herramientas. A su vez, se cuenta con la posibilidad de acceder a subsidios y aportes por parte del Gobierno de la provincia que ayudan a la generación de más puestos de trabajo genuino. Todo esto hace al proceso de crecimiento del sector”, agregó.

Al cierre, Giro enumeró una serie de consejos para quienes están interesados en avanzar en la conformación de una cooperativa tecnológica: “Es necesario trabajar en equipo, entender que la demanda supera la oferta, hacer búsquedas inteligentes, agregar valor, aprender a aprender, tener un portfolio, que no es ni más ni menos que una prueba de campo que me permita mostrar lo que hacemos. Y, por último, tener regularidad en nuestras actividades, para no quedar fuera del sistema”.

A su turno, Doctorovich remarcó: “El cooperativismo es fundamental para el desarrollo y crecimiento de esta actividad y sobre todo para lograr el profesionalismo. Mendoza está peleando el cuarto lugar a nivel nacional, en cuanto a desarrollo. El modelo cooperativo es muy afín a nosotros los desarrolladores y tenemos que verlo como una verdadera oportunidad de crecimiento”.

“Las cooperativas cuentan con herramientas suficientes para acceder a financiamiento para emprendimientos tecnológicos. Además, al apoyo, la ayuda y el nivel de solidaridad que se observa en estos espacios no existe en el sector privado. Es allí donde debemos hacer foco”, cerró el referente del Polo TIC.

Al cierre, Vega Espinoza añadió: “Desde la Dirección General de Empleo y Capacitación venimos trabajando de manera conjunta para capacitar a los jóvenes interesados en la programación. A su vez, implementamos programas que ayuden a que esos mismos jóvenes encuentren un espacio donde entrenarse, acceder a la experiencia que requieren desde el sector privado y tener la posibilidad de trabajar en blanco en las mismas empresas con las que mantenemos una relación constante. Es un trabajo integral donde acompañamos a los participantes en todo momento”.

Vega Espinoza, además de ocupar el lugar de directora general de Empleo y Capacitación de la cartera económica provincial, es a su vez la vicepresidente del Polo TIC Mendoza, ubicado en el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz.