El Ministerio de Economía y Energía, a través de su Dirección de Emprendedores, cerró la convocatoria del programa Mendoza Emprende 2.0.

“Se trata de una herramienta destinada a emprendedores radicados en nuestra provincia que presentaron proyectos escalables con potencial de expansión en el mercado. Estamos muy satisfechos con la convocatoria, recibimos 174 propuestas que serán evaluadas y analizadas. Luego se realizará un orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación, conformando un ranking de proyectos”, explicó Pedro Suarez, director de Emprendedores.

“Cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para pymes y emprendedores que presentaron una idea o un proyecto, del cual la Provincia subsidiará hasta 80% del monto a invertir con un tope de hasta 15.000 dólares por proyecto”, añadió.

Por su parte, el titular de la cartera económica, Enrique Vaquié, agregó que “Mendoza Emprende 2.0 se presenta en línea con la necesidad de apoyar un sector que tiene, en la provincia, la mayor tasa de crecimiento de empleo tecnológico del país, que posee además salarios 60% por arriba de la media provincial. Es un sector en el que venimos haciendo foco con políticas específicas de fomento a la industria y formación de programadores. En cuatro años, la actividad creció 70 por ciento, a razón de 15 por ciento anual, una tasa de crecimiento que no posee ningún otro sector económico”.

La iniciativa permitirá otorgar aportes no reembolsables (ANR) en pesos argentinos, de hasta US$ 15.000, a quienes desarrollen proyectos de base tecnológica (IT o Information Technology), vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas de base no agropecuaria, turísticas, mineras, de servicios a la producción y otros servicios. Los proyectos tendrán que respetar un plazo de ejecución máximo de tres meses.

La asistencia financiera podrá ser utilizada para: