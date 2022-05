En la Bodega La Rural, en Coquimbito, Maipú, en un multitudinario asado que convocó a casi 500 comensales, se celebró el “Asado de fin de cosecha”. El encuentro fue convocado por Mariano Di Paola, el gran enólogo que tiene bajo su batuta toda la operación de los vinos de esa legendaria bodega, y de Rutini Wines, en Gualtallary, Tupungato (Valle de Uco). Pero además, Di Paola es un líder natural capaz de convocar a toda su “tropa”, y hacerles sentir a todos y cada uno, desde los enólogos que lo secundan en cada una de las dos bodegas hasta al último de los cosechadores o de los operarios de las bodegas, de la importancia de su tarea para conseguir los grandes resultados que transmiten esos vinos.

En ese sentido, Mariano subió al estrado y evitó largos discursos para no cortar el clima de fiesta, solo recordó “como habrán leído en algún cartelito por la bodega que el talento individual gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos”.

También dijo que este asado tradicional en la bodega, era un reencuentro después de dos años que no se pudo celebrar por efectos de la pandemia, y reconocieron a los trabajadores que en estos últimos años se han jubilado después de trabajar muchos años en la bodega.

En 1994 Nicolás Catena junto a un socio compraron Bodega La Rural y desde entonces, hace ya 28 años, lo pusieron a Mariano Di Paola al frente, ya que desde 6 años antes trabajaba con el reconocido bodeguero en Esmeralda.

Sobre su pasado, Mariano en algún momento nos contó: “Cuando empecé a trabajar en Esmeralda me dije: ‘aquí me dieron una llave y abrí la puerta’. Así que dije ‘esta oportunidad no la puedo dejar pasar’. Creo que le puse tantas ganas y tanto entusiasmo que a los seis años de trabajar ahí, cuando Nicolás Catena junto a un socio compran Bodega La Rural en 1994 me traen a mi acá a hacerme cargo de la bodega”.

¿Motivás mucho a la gente que está con vos?

-Yo di clases en la universidad durante 23 años, y un día les decía a los alumnos cuando terminaban que todo lo que yo les he dicho, todo lo que les he podido marcar, o los libros que les he podido recomendar a ustedes les va a dar una formación que es el 50%. El otro 50% es el corazón que le pongan. Si al vino no le ponen corazón, las cosas no van a andar. Hay que ponerle amor a todo lo que uno hace.

-¿Y se nota un excelente clima de trabajo en la bodega?

-Yo estoy rodeado con mucha gente joven, con gente que le pone muchísimas ganas y que quieren contagiarse de ese amor por el vino. Yo siempre digo que acá hay que trabajar mucho, pero sobre todo hay que trabajar con alegría, tenemos que estar felices de lo que hacemos y disfrutar este momento.

-¿Y siempre el objetivo es la calidad?

-En la bodega no nos ponemos metas de producción, ni de cantidad, pero sí de calidad. En esta cosecha la producción tuvo una merma (por cuestiones climáticas entre otros factores) pero la calidad ha sido excelente, y eso nos pone muy felices. Una anécdota muy linda fue una nota que me hicieron una vez y dije varias cosas que no recuerdo, pero la periodista rescató una frase mía cuando me preguntó sobre cuál era mi mejor cosecha, y yo respondí “la próxima”. Y ese fue el título de la nota, y ahí tomé conciencia de lo que dije y entonces eso lo tomamos como filosofía de trabajo. Trabajamos para que la próxima sea la mejor cosecha.

Un asado con un catering increíble a cargo de Ricardo Juarez, que preparó el almuerzo para 465 comensales, cuyo salón se armó en una de las naves de producción de la bodega, que fue fundada en Coquimbito, Maipú por Felipe Rutini en 1885, y tiene un Museo del Vino que es una joya, donde el sábado que pasó fue armado un escenario con diferentes grupos que compartieron sus diferentes ritmos de música, y se armó la fiesta, que continuó hasta las 10 de la noche.