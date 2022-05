Andes Gin Mountain Dry es un producto, realizado en Mendoza, que se creó durante la pandemia. Ocurrió cuando Tomás Pawly y Bruno Castillo, dos jóvenes de San Rafael, decidieron asociarse para incursionar en el mundo de los destilados y, tras varias pruebas, crearon un gin nacional que luego fue premiado internacionalmente.

Por las restricciones que había en ese momento con el confinamiento, los profesionales que están formados en ingeniería, enología y marketing, enviaron el destilado mendocino que habían creado a un concurso mundial denominado “International Wine and Spirit Competition” (IWSC). Corría el año 2021 y el resultado llegó desde Londres: habían ganado la medalla de oro con la ginebra realizada, posicionándose así en el primer puesto.

Con el tiempo y el trabajo cotidiano, los emprendedores fueron creciendo y ya fundaron su propia destilería que está ubicada, precisamente, en el departamento del sur mendocino en el cual viven y se desarrollan profesionalmente. Ahora, la noticia reciente es que Pawly junto al empresario Gustavo Milutín, también mendocino, invertirán con Andes Gin en el exterior del país.

Aprovechando que Milutín, que es economista, ya tiene en Perú una empresa vinculada a las bebidas y los alimentos, se expandirán en el comercio internacional. “Mi empresa actuaría como importadora porque ya tengo toda la estructura armada. El proyecto de Pawly y Castillo me interesa mucho así que decidí sumarme como inversionista. Vamos a empezar por Perú pero luego seguiremos por otros países”, explicó Gustavo Milutín.

De esta manera, Pawly y Milutín, de 30 y 28 años respectivamente, abrirán su propia importadora en Perú. Hay que decir, al respecto, que se trata de la operación más importante de Argentina en lo que hace a gin craft (artesanal) porque incluirá, en la primera etapa, la comercialización de más de 11.000 botellas hacía aquel país de Sudamérica.

“Hace un tiempo nos asociamos con Gustavo Milutín, que trabaja junto a su padre con grandes grupos de bodegas de Mendoza. Decidimos invertir juntos y abriremos una importadora en Perú. Estamos comenzando con un contrato internacional de 11.000 botellas de Andes Gin Mountain Dry, que se entregarán en el transcurso de un año”, contó Pawly, por su parte.

Con ello, la marca de los empresarios que ganaron la mencionada medalla de oro con su producto aun cuando no tenía etiqueta ni estaba en el mercado y que ya están incursionando en importación y exportación, planifican regionalizar la marca y seguir avanzando.

“El objetivo, entre varios que estamos desarrollando, es que el gin no sea sólo mendocino ni argentino, si no andino y regional. Empezamos por Perú pero vamos a ir a Colombia y a Chile, allí también queremos exportar. No queremos encerrar a la marca en Mendoza, ni siquiera en Argentina, por eso buscamos nuevos horizontes para expandirnos y que se conozca afuera”, reflexionó Pawly, que es el que se especializa en Marketing.

Así, el gin que fue ideado por el enólogo e ingeniero químico Bruno Castillo, está fabricado a base de jarilla y por eso tiene una característica tan especial en el sabor en boca, llegará al país que es el principal centro gastronómico y de coctelería de Latinoamérica.

“En este momento estamos pendientes de unas aprobaciones de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) pero en junio deberíamos empezar. Yo estoy empezando mi carrera como inversionista y me sumo al proyecto de Andes Gin. El objetivo es desarrollar un fondo dentro del rubro bebidas y alimentos, tanto en Perú como en otros países e incluso en distintas provincias de Argentina”, se explayó Milutín.

Mientras que Pawly detalló que empezaron “por Perú porque es un lugar que recibe un turismo internacional impresionante. Es importantísimo que el turista que no venga Argentina a ver Mendoza pero vaya a Machu Picchu, por ejemplo, igual tenga el producto de la cordillera de los Andes”, concluyó el empresario y adelantó que pronto Andes Gin llegará al almacén de bebidas Go Bar y se venderá, de esa manera, en 17 provincias argentinas.