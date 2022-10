Los enólogos referentes de todo el país vuelven a encontrarse en la 8ª edición de THE WINEMAKERS, el único concurso argentino en el que son ellos mismos quienes eligen los mejores vinos del país a partir de una cata a ciegas, premiando el trabajo de sus colegas y sometiendo sus propias creaciones a la evaluación de sus pares.

La prensa especializada, los críticos y los consumidores damos, por esta vez, un paso al costado y nos colocamos como espectadores para conocer la opinión de estos verdaderos expertos en la elaboración de vinos.

A realizarse en Mendoza, el 28 de octubre THE WINEMAKERS es reconocido como uno de los encuentros más emocionantes del mundo del vino a nivel nacional porque pone de relieve el respeto, la admiración y la camaradería entre colegas. Para los enólogos representa una instancia extraordinaria: ser distinguidos en su trabajo por pares, a partir de una cata a ciegas, tiene un valor único. Además, se trata de un concurso diferente a todos, en el que participan como jueces a la vez que son evaluados.

“A diferencia de otros concursos o degustaciones a ciegas en las que he participado, en este caso, todos los presentes son jurado y también participantes. Quienes evalúan son profesionales de la industria que día a día están en contacto con el vino y con los viñedos. Por eso es un concurso sumamente importante: se trata de un juicio totalmente objetivo y certero acerca de cuáles son los mejores vinos”, sostiene Alejandro Nesman enólogo de Piattelli Vineyards y winemaker ganador en THE WINEMAKERS 2021 con su etiqueta Arlene Blend 2018 – Cafayate.

Organizado por Caminos del Vino, proyecto dirigido por el comunicador y emprendedor mendocino Jorge Cabrera -quien produce eventos que conectan a enólogos, bodegas y consumidores-, el concurso ya es un clásico para la comunidad enológica nacional y una instancia muy esperada por la crítica y los consumidores, ansiosos por conocer las etiquetas que los propios winemakers celebran y disfrutan.

Llega la 8ª edición

En esta ocasión, THE WINEMAKERS se realizará en la localidad de Agrelo, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, y reunirá a 80 Head Winemakers de 60 bodegas de todo el país quienes se someterán al juicio de otros enólogos sus creaciones y elegirán, tras una cata a ciegas, a los diez mejores vinos del certamen, premiando a quien obtenga el primer puesto con un viaje a las rutas del vino francés.

El sistema de puntuación utilizado va de 0 a 100 puntos y la carga de datos es certificada ante un escribano público. Participan los Head Winemakers y enólogos principales de 60 bodegas top de la Argentina, provenientes de diversas regiones vitivinícolas del país tales como Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y por supuesto, Mendoza.

Una vez degustados los distintos wine flights, conformados en su totalidad por ejemplares tintos, se elabora el Top Ten tras una instancia de evaluación. Los diez vinos con mayor puntaje reciben una “cucarda” oficial que les permite comunicar visualmente la distinción obtenida entre los consumidores mediante un logo en la botella premiada.

“Son pocas las oportunidades que tenemos de poder probar vinos y varietales de tantas bodegas y zonas vitivinícolas. THE WINEMAKERS ha logrado acercar a la industria y hacerla más participativa, federal y sobre todo atractiva y profesional. Haber sido reconocido en 2021 fue hermoso, ¡y que lo hayan hecho mis colegas, a quienes admiro y respeto, no tiene precio! Haber logrado el mejor Cabernet Franc del certamen a ciegas fue fantástico e inolvidable”, destacó Federico Bizzotto, enólogo en Budeguer y 2º puesto 2 en THE WINEMAKERS 2021 con su etiqueta Budeguer Partida Limitada Cabernet Franc 2019.

Hecho por y para los enólogos, THE WINEMAKERS es un encuentro plural y federal, que reúne, celebra y reconoce el talento de los hacedores como ninguna otra competencia. Para la comunidad enológica es, además, una posibilidad de profundizar sus conocimientos sobre los estilos de vinos de todo el país y una ocasión perfecta para intercambiar opiniones con sus pares sobre los distintos terroirs, las tendencias del mercado y los cambios de hábitos de los consumidores.

“Una cata a ciegas como ésta es el mayor examen que uno pasa con sus vinos. Hay muchos especialistas degustando lo mismo sin factores externos que puedan influir, solo y netamente se califica el vino por calidad o placer. Por eso, ser reconocido en este concurso es un cariño y una palmada que nos dice que vamos por buen camino. No hay sensación más linda que esa para quienes continuamente trabajamos para crear productos de calidad”, dijo Leandro Azin, enólogo de A Corazón Abierto y 3º puesto en THE WINEMAKERS 2021 con su etiqueta A Corazón Abierto Malbec 2019.

TOP TEN de THE WINEMAKERS 2021

1- Arlene Blend 2018 – Cafayate

2- Budeguer Partida Limitada Cabernet Franc 2019

3- a Corazón Abierto Malbec 2019

4- Trinitá 2019 Gran Reserva

5- DEDICADO Gran Malbec 2019

6- Initium Gran Malbec 2018

7- Huentala Wines – La Isabel Estate Malbec 2019

8- LUI Cabernet Franc Gran Reserva 2019

9- Domiciano Gran Reserva Malbec 2016

10- Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2019

Bodegas Participantes

Abito Wines – A Corazón Abierto – Alta Vista Wines – Altar Uco – Antucura Viñedos – Atamisque – Bodega del Desierto – Bonomo & Montiel – Bodega Sin Fin – Bodega Vinorum – Bodega Vistalba – Budeguer – Casarena Bodega y Viñedos – Casimiro Wines – Corazón del Sol – Dante Robino – Diamandes – Domaine Bousquet – Don Rosendo – Doña Paula – Domiciano – Familia Azcona Pedernal – Familia Kreitschmar – Finca Ambrosía – Finca Flichman – Finca Iral – Finca Sophenia – Hermandad Falasco Wines – Huentala Wines – Kaiken – La Celia – La Coste de los Andes – Las Estelas – Los Helechos – Lui Wines – Luigi bosca – Moor Barrio – Piattelli Vineyards – Pyros – Roble Negro Wines – Rosell Boher – Salentein – Séptima – Terrazas de los Andes – The Wine Plan – Trivento .

Acompañan:

Grupo Altasur – Arpex Argentina – Vineventios- Chirca – Fermentis- Velo – La Cardeuse