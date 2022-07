A partir de julio, el libro de la sommelier Marcela Rienzo estará disponible en todo el país. Se trata de un puente para que el vino vuelva a ser parte de la vida cotidiana.

Está escrito sin vericuetos ni palabras difíciles, por el contrario, llega desde la pasión y el disfrute con muchísima claridad. Es ahí donde se ven reflejados los años de experiencia de la autora, contagiando el amor por el vino en el programa Cocineros Argentinos, de la Televisión Pública, y en un sinnúmero de colaboraciones en radios, libros y medios gráficos.

Chin Chin cuenta con ilustraciones de Flor Capella y un prólogo magistral de la periodista Elisabeth Checa. El lector dará un paseo entretenido por las preguntas más comunes, que van desde qué es el vino hasta cómo descorchar una botella, desde cómo llegaron las uvas a América hasta qué platos van bien con determinados vinos, desde qué hace un enólogo hasta cómo elegir un vino para comprar. Este libro que no puede faltar en cada casa donde haya un sacacorchos.

“Las mujeres sabemos cómo estimular los deseos. No andamos por la vida con el dedito levantado proclamando esotéricas virtudes del vino. Con Marche (la Rienzo) hemos viajado, catado y bebido (no es lo mismo). Siempre lo disfrutamos. Tratamos de transmitir la magia del vino, de comunicar cuál, cómo y por qué, sin hacerlo complicado. No debe haber hermetismos a la hora del disfrute. Se trata de comunicar el vino, sus virtudes y sus diferencias. Desde la historia, las variedades, los terruños, los hacedores y los estilos, que varían según pasan los años, hasta transmitir algunos básicos, como las relaciones más directas pero también las más sutiles y transgresoras entre los platos y el vino. O el estilo de las copas, temperaturas, orígenes. De eso se trata. Del vino y sus circunstancias. Sin agobios. Así lo logra Marcela en este, su primer libro sobre un tema sobre el que se ha firuleteado muchísimo”, destacó Elisabeth Checa.

“Este libro es un espacio para compartir experiencias que pertenecen al vino, pero también a todo lo demás. Escribí Chin Chin para invitarlos a que se enamoren de esta bebida tanto como yo. Siempre que se ofrece una copa aparece una pregunta, y en estas páginas intento dar respuestas simples que ayuden a todos a vivir el vino bien, sin sentir que se quedan afuera de algo. La diferencia entre ser profesionales del vino y ser bebedores, es que ustedes no tienen que profundizar más que en sus propios sentidos, en su propia curiosidad. En estas páginas les prometo abrir una puerta para que puedan divertirse; y si les gusta, el camino es infinito, el vino será de ustedes, ya no habrá vuelta atrás”, dijo Marcela Rienzo.