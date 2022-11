Se desarrolló la quinta edición del Wine Innovation Summit, en el cual la eficiencia hídrica y la innovación fueron ejes de los primeros bloques del encuentro.

Lis Clement, Gerente Comercial de Bodega Clement, es una jugadora fuerte de la zona caliente o del este mendocino, reconoce que “nuestra debilidad es nuestro súper poder. Hay que volver a la comunicación siendo auténticos, porque el consumidor quiere saber qué hay detrás de cada botella, de cada etiqueta”.

Para Lis “ha sido un gran desafió poder posicionar a Bodegas Clement entre los más altos estándares del comercio exterior y de Cuyo. Es un poco jugármela, no solo en el marketing que es mi especialidad, sino también como mujer. Pero el desafío no fue solo, sino también el de toda mi familia al colocar nuestra bodega de más de 10 Millones de litro de capacidad y 270 hectáreas en el Este provincial con todo lo que eso implica climatológicamente. No nos fuimos al Valle de Uco sino que defendimos la bandera de los vinos del Este para mostrar de lo que somos capaces”.

Perspectiva de género

La apertura del evento estuvo a cargo de Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina (WOFA), que hizo un repaso de las acciones y áreas de trabajo que están implementando para promocionar el vino argentino. “El vino no es solo sustentabilidad ambiental, sino también la sostenibilidad social y económica por eso hemos tomado como medida la perspectiva de género transversal a todas las acciones y actividades que genera Wines of Argentina. Consideramos que es muy importante trabajar con una industria diversa, inclusiva y abierta a todo lo nuevo. Por otra parte, está la integridad que es un punto clave, por las exigencias a nivel internacional, normas, de generar programas de integridad por eso desde Wines of Argentina nos estamos adelantando e innovando en la presentación del programa de integridad que seguramente derramará en las bodegas miembro de WOFA”, expresó en la apertura del encuentro Magdalena Pesce.

En el primer bloque, La eficiencia hídrica estuvo a cargo Dra. Carla Grosso de Head Farmer Sales para Argentina y Chile de Kilimo, quien se refirió a la Tecnología aplicada al riego eficiente en vid a través del caso de la Bodega Doña Paula. “En la actualidad Kilimo monitoreo unas 200ha, gestionando el riego y el segundo desafío fue tener distintos destinos productivos”. Regar requiere conocer el suelo entre otras variables. Para eso realizamos una ambientación a través de imágenes satelitales, así conocer el tipo de suelo, la textura y la humedad de suelo. La tecnología integra en una plataforma todos los datos de estos monitoreos” comentó Grosso. “En relación a la medición de la huella hídrica, Doña Paula usa -23% de agua del uso global y +2% de agua del promedio de Mendoza” agrega Carla Grosso.

El Ing. Iván Murciano Responsable de Viñedos en Bodega Doña Paula agregó “tenemos que seguir conociendo la tecnología. La experiencia del primer año nos permitió aprender y continuar trabajando para diferenciar los riesgos en las fincas”.

Por su parte, Vanesa Vignera, Crop Nutrition Business Manager INCENTIA de DVA Argentina y Ing. Facundo Bonamaizon de Bodega Chakana abordaron la implementación de bioestimulantes en el viñedo orgánico en relación a la eficiencia hídrica. “Tuvimos muy buenos resultados en la reducción de recursos en el paquete tecnológico que se aplica en el viñedo orgánico. Con la utilización de Eco maximize ayudo a la sanidad de las plantas” comentó Bonamaizon.

Bodega Gamboa hizo su presentación en sociedad con un breve video. “Gamboa es el apellido materno, proviene del campo, también en el vasco Euskaldun significa “por lo alto”. Por eso elegimos este punto alto de la zona pampeana para este desafío, porque es algo que nos atraviesa. También porque confiamos en estas tierras, así como lo hicieron los primeros Genoveses que llegaron en 1880 para plantar los primeros viñedos cerquita de acá” comenta Eduardo Tuite.