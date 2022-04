El cierre de vendimia significa el cierre de una etapa de trabajo, es como el 31 de diciembre para un año, y el 30 de abril será el último día de trabajo como “enólogo principal” en Viña Cobos de Andrés “Mono” Vignoni.

El joven winemaker de sólo 34 años, dejará su puesto de la bodega liderada por el norteamericano Paul Hobbs (50% de las acciones y el otro 50% pertenece al Grupo Molinos) que en su portfolio de vinos premium tiene una de las etiquetas más caras del mercado argentino.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el enólogo oriundo de Rivadavia, dijo: “Después de un recorrido lleno de intensidad de la buena y de más de 7 años, dejo Viña Cobos. Sería imposible describir lo que une los puntos entre aquello que empezó con inquietudes incontenibles y lo que soy hoy. Quizás sólo me animo a decir que el cristal se ha ido puliendo y veo las cosas otra vez con aquellas mismas inquietudes, pensando en que lo hecho es solo el primer paso de muchos que quiero dar, con la convicción de que esta curiosidad que no me abandona es la que me va a permitir conectarme con lo que siento que se puede lograr. El fuego sagrado, ni más ni menos”.

“Agradezco y celebro al equipo de @vina.cobos, con quien logramos hitos únicos, desde un lugar simple, digno, con una energía irrepetible. Y en especial a @dianafornasero (quien queda merecidamente al frente de la bodega) y a @nicolasantich, quienes con su trabajo y su talento estuvieron a mi lado en todas. Párrafo aparte para @paulhobbswines, con quien siempre encontré oportunidades para aprender y crecer y con quien entendí que en los detalles está la diferencia. Gracias a todos los que me acompañaron estos años y bienvenidos a los que me acompañarán en los proyectos que están por venir!”, concluyó el Mono.

En diálogo con EcoVinos/Ecocuyo, Vignoni confirmó: “En 10 días, a fin de mes, dejo Viña Cobos”.

-¿Estuve en una bodega cercana, Fermasa, donde hicieron el lanzamiento del Vino de Mario Kempes, donde nos dijeron que hacés un vino, y nos enteramos de tu salida de Cobos?

-Ahí hago el Vino Tan Solo, de Ciro (Martínez, ex Los Piojos y actual líder de Ciro y Los Persas).

-¿Cambias de bodega?

-No, vamos a hacer un proyectito con Facundo Impagliazzo (ingeniero agrónomo-gerente de viñedos en Viña Cobos).

-¿Qué fue lo que te motivó a irte de Cobos?

-Una decisión de vida nada más. Todo muy tranquilo.

-¿En una palabra, cumpliste una etapa?

-Sí, nada más. Todo muy bien con Viña Cobos, estoy muy agradecido. No hubo nada raro. Todo muy bien con Paul (Hobbs)

-¿Pero pensás ir a otra bodega?

-Son cosas que vamos a definir en los próximos meses, por ahora no voy a hablar. Todo muy tranquilo, de perfil bajo. Nada con ninguna otra bodega. Pienso encarar un proyecto personal.