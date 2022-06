El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) lanzaron el programa para mejorar el posicionamiento comercial de la cadena vitivinícola argentina a través de la implementación de prácticas que les permita a los establecimientos escalar en niveles de sostenibilidad.

Se trata de una capacitación e-learning que se dictará a través de la Plataforma educativa del INTI desarrollada en base a la Guía para una Producción Sustentable del Sector Vtivinícola, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En ella, se abordarán todos los aspectos de la actividad primaria e industrial, considerando los impactos en el ambiente, el consumo de recursos, la generación de efluentes y residuos. También, se centrará en los aspectos económicos, que hacen a la actividad más competitiva; y en los sociales que se refieren a las personas que trabajan en la industria y a la comunidad en la que se encuentran las empresas.

La capacitación es gratuita y a distancia. Las inscripciones se recibirán durante el mes de julio, mientras que las actividades comenzarán en agosto de 2022.

El encuentro se realizó en la sede central del Instituto Nacional de Vitivinicultura y contó con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, representantes de las entidades vitivinícolas y público en general. Además, se transmitió por la plataforma Zoom y por el canal de YouTube del INV.

En la apertura, la directora Nacional de Fiscalización del INV, Claudia Quini, agradeció a todos los participantes y consideró que “esta presentación es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, que ahora encabezan el INV y el INTI, con el apoyo del CFI, logrando poner en vigencia este programa de capacitación que tiene como objetivo principal, guiar a nuestra industria en este camino de la sustentabilidad. Espero que quienes no se han sumado, se incorporen y quienes estén trabajando alcancen niveles superiores. La clave es lograr una producción competitiva porque hoy la demanda mundial exige cada vez más el cumplimiento de requisitos de sustentabilidad. En este sentido, se han producido los distintos módulos de la capacitación con el uso de la plataforma e-learning del INTI, que es una oportunidad para técnicos y para quienes se desempeñan en los ámbitos académicos relacionados con la sustentabilidad, que es un camino irreversible”.

A su turno, la directora de Programas del CFI, María Teresa Oyhamburu , agradeció la invitación y destacó que “es un espacio que aparece respetando una necesidad muy fuerte de muchos años de trabajo. Por esto, queremos acompañar este tipo de actividades porque el Consejo es federal y trabaja para las provincias. Nuestra idea es que sirva para aumentar la competitividad del sector vitivinícola en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo y en el resto de las regiones.

Además, Oyhamburu anadió que “nos interesa participar en este tipo de actividades, sumándonos a la vinculación público-privado y potenciando este tipo de acciones porque consideramos que son las necesarias. En este caso, una guía de sustentabilidad que han desarrollado después de mucho tiempo de trabajo, es una elemento esencial para que la vitivinicultura argentina tenga el lugar que requieren los mercado mundiales”.

Por su parte, Mirta Possetto, subgerente Operativa de la Regional Cuyo del INTI, agradeció a las autoridades y enfatizó que “es un placer presentar este programa que tanto esfuerzo y articulación requirió. Para el INTI, es un proyecto estratégico, no solamente para nuestra región, que es la de Cuyo, si no para todas las provincias que tienen como producción la cadena vitivinícola. Desde allí, hay que destacar el concepto de la sustentabilidad y también el de trazabilidad que tiene la impronta del INTI. Otro aspecto para destacar es la articulación porque no es fácil que seis organizaciones hayan podido llevar adelante este proyecto, que ya tiene el equipo de capacitadores listo para comenzar a trabajar y que previamente confeccionó la guía de sustentabilidad en una plataforma e-learning”. En este sentido, agradeció a todos los equipos de las instituciones e invitó a las empresas y al público en general a disfrutar de la capacitación.

A continuación, se presentaron las tres actividades del taller inicial del programa de capacitación. La primera relacionada con Acciones de Mercado y Estrategias de Posicionamiento Internacional del Vino Argentino, a cargo de Claudia Quini, del INV; Julia Hoppstock y Valeria Barrios Aquino, de la Cancillería Argentina. La segunda, se refirió a la Importancia Federal del Sector Vitivinícola, a cargo de Luis Romito, de Bodegas de Argentina y de Alfredo Fonzar, de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Por último, se realizó una presentación sobre la capacitación e-learning el INTI, a cargo de Ignacio Asís, donde se destacó el Programa de Fortalecimiento de la Sostenibilidad del Sector Vitivinícola Argentino que tiene dos etapas: la guía interactiva y el curso propiamente dicho .

Finalmente, se informó que el programa está dirigido a los distintos actores de las entidades vitivinícolas y empresas del sector vitivinícola nacional. También, al personal de establecimientos que se encuentren trabajando para lograr la implementación de procesos de desarrollo con herramientas de gestión en general y desean escalar en niveles de sostenibilidad y certificación de normas.

Este evento y su transmisión se encuentra grabado y disponible para su consulta en el canal de YouTube del INV. También se encuentran disponibles para su descarga las presentaciones de los temas tratados durante la jornada.

Para consultas sobre el Programa pueden comunicarse a través de consultasguiasustentvitivinicola@inti.gob.ar