La Vene, la reconocida empresa de origen mendocino cuyos productos estrellas son las medialunas, panes premium y pastas, sigue creciendo en la vecina provincia de San Juan gracias a su modelo de franquicia para seguir transmitiendo los valores de la comida casera y abundante.

La consultora especializada en franquicias, Suraci – Evolución de Empresas, aseguró, al hablar de La Vene, que “se trata una de las marcas que más ha crecido en los últimos años, y que presenta un gran potencial de expansión”.

¿Cómo es La Vene en San Juan?

Kevin Morgan, gerente General de La Vene comentó que en “San Juan venimos trabajando con un modelo nuevo de ‘Trattoria Vene’, donde el foco es la gran variedad de platos de pasta italianos, desde pizzas de masa madre hasta sorrentinos de camarón, pasando por raviolis de masa espinaca y zapallo, más una gran diversidad de platos y salsas, que lo diferencian frente a la mayoría de restaurantes donde hay solo una o dos opciones de pasta”.

El desafío de San Juan Trattoria también incluye la arquitectura, ya que se trata de una tienda de más de 400 m2, 64 mesas y espacio para 130 personas, con salón restaurante abierto desde las 8 am hasta las 3 am, y take away de clientes y PedidosYa.

Con este nuevo local en San Juan, La Vene ya supera los 20 puntos de venta. Pero, ¿por qué los franquiciados buscan a La Vene?

“En general los franquiciados nos eligen sin dudas por la trayectoria de la marca, la agilidad para abrir una tienda y por el equipo de trabajo que, fuera de la gran profesionalidad y personas jóvenes, estamos muy fuertes y unidos, tenemos ‘puesta la camiseta’, como se dice por ahí”, enfatiza Kevin Morgan.

Y agrega: “Estamos todo el tiempo viendo cómo mejorar procesos en fábrica y tiendas, cuidar y fidelizar clientes, desde Don Pepe que va todas las mañanas a tomar su cafecito de suscripción Vene (*) y que lo atienda Silvia, hasta los más jóvenes que buscan agilidad, autoservice y elegir lo que quieren”.

“Nos llamó la atención la calidad”

Roberto Flores es quien decidió probar La Vene en San Juan, y la propuesta lo sigue entusiasmando. “La franquicia nos llamó la atención por la calidad de las pastas y panificados, la verdad es que es un producto de primera calidad y excelente. Acá la marca está en crecimiento de una manera brillante. Aunque ya tenemos un punto de venta en SanJuan capital, tomamos la decisión de duplicar la apuesta abriendo este nuevo local en la z ona de Rivadavia, San Juan”.

“Estamos muy entusiasmados, porque se trata de la sucursal de La Vene más grande de toda la Argentina”, añade Roberto.

Hoy, La Vene ostenta 21 tiendas en Gran Mendoza, Valle de Uco y San Juan. “Estamos abriendo cuatro tiendas más para llegar al objetivo de 25”, dice Kevin.

Mientras, La Vene no para: “Trabajamos en un modelo nuevo, Vene Express, para menos de 25m2. El foco del 2023 es una nueva columna de productos en tiendas, llegar a 200.000 tickets mensuales entre todas, y crecer muy fuerte en Neuquén provincia que va a ser el foco de la economía argentina, con las nuevas tiendas y los tres formatos: Express, Take Away y Trattoria.

(*) Es un modelo de suscripción como Netflix donde se puede acceder a un café por día por $1.690, más barato que si lo hace uno en casa.