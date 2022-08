Aunque los números hasta julio en el rubro de la construcción son alarmantes no todo es desesperanza. Así lo dejó traslucir Diego Pérez Colman, presidente de la Red Edificar Mendoza, quien analizó los nuevos índices difundidos por ese espacio y también se refirió al contexto actual tras la asunción de Sergio Massa como superministro a cargo de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo.

La Red Edificar difunde mensualmente los índices de aumentos de precios de materiales de la construcción en Mendoza y en julio se produjo uno de los más altos del año porque llegó al 8,29% (sólo superado por enero cuando fue del 10,02%). De este modo se llegó al 47,77% en lo que va del año. Eso es casi 10% más que la inflación acumulada hasta junio en la provincia, que orilló el 40%.

“Estos índices son una manifestación de lo que sucedió en julio en el país con la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán que tuvo un tinte político y con la devaluación fuerte del dólar”, opinó Pérez Colman.

“Nosotros, en las empresas de la Red Edificar, tenemos productos populares, medios y altos y hay algunos que aumentaron más que otros por lo que en el promedio se hace la compensación. Pero de lo que no quedan dudas es de que en los índices alimenticios, de la construcción y cualquier otro, la tendencia de aumentos fue mayor”, amplió su idea el empresario.

“Hasta junio tuvimos un 5% o 6% el promedio de aumentos pero en julio se fue al 8,29% y como lo anticipó Sergio Massa, tendremos por lo menos dos meses más con complicaciones”

¿Por qué subieron tanto los precios?

El también gerente de Híper Cerámico consideró que “los productos importados se manejan por la compra del dólar oficial. Puede haber ocurrido que algún colega no podía reponer mercaderías y contaba con un stock para distribuir de manera estratégica. Entonces, de repente, ese colega aumentó los precios de una manera que no corresponde. No debería haber sido así, pero hay de todo en el mercado”.

Agregó Pérez que “los productos nacionales también aumentan. Pero todo depende de dónde uno esté parado. En pisos, revestimientos y griferías, tenemos muchos proveedores de modo que si uno aumenta mucho tengo otros que aumentan menos. Así puedo ir licuando, absorbiendo y buscarle la vuelta”.

Admitió enseguida que “distinto es cuando uno maneja proveedores de rubros como el hierro, que son Acíndar y dos o tres más, nada más. Allí el aumento es más oligopólico y más difícil de compensar”.

En lo que va de 2022, casi el 50% de aumento en el rubro construcción

El estudio dado a conocer por la Red Edificar muestra que los aumentos en los materiales de la construcción en Mendoza desde enero a julio llegaron al 47,7% tras el 10,02% inicial de enero.

¿Quién se hace cargo de los ajustes en los precios?

Pérez Colman aclaró: “Yo hablo desde Híper Cerámico y la Red Edificar. No juzgo a quien hace las cosas de otra manera. Cada uno vive su realidad. Pero la verdad es que la variable de ajuste no tiene que ser el consumidor. La cosa tiene que ser más o menos equilibrada”.

Además desmintió que no existan precios de referencia: “Todo tiene precio. Quizás en algún momento no lo tuvo el hierro. Pero es según la zona. Acá, en Mendoza, faltaba hierro del 6, pero en Saldaña -por ejemplo- siempre hubo. Pasa que uno privilegia a Doña Rosa, que viene a comprar para su casa y no a una empresa que viene a cubrirse y llevarse todo el stock. Uno tiene que ir midiendo y determinar con quién quiere tener un acto de justicia. Depende de cada estrategia y de cada empresa”.

Mirada optimista

“Yo creo que la economía se puede estabilizar y llegar a un equilibrio con los proveedores. Yo espero que con Sergio Massa se trate de estabilizar todo esto porque es la única forma de salir adelante. Si todos ponemos voluntad, si tratamos de que la variable de ajuste no sea una sola, esto tiene que mejorar”

En la Red Edificar, además de Híper Cerámico están Giuffré Maderas, Industrias Chirino, Tekno, Reno, Hormiserv, Gencoelec Neored, Mendoglass y Saldaña Red Acindar.