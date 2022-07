TECHO busca empresas aliadas que se sumen al proceso de apertura de una nueva sede en Mendoza. Con este apoyo, la organización social podrá poner en marcha un equipo de trabajo en dicha provincia, con el objetivo de desarrollar proyectos y programas junto a las familias de los barrios populares de la región.

Para abrir formalmente una oficina en Mendoza, la organización busca asegurar la sustentabilidad del proyecto en dos años. Hasta el momento, la empresa Industrias Metalmecánicas Especiales (IME S.A.C.I) y la Consultora FG (Asesores de Empresas) se aliaron a TECHO con el compromiso de un aporte mensual que permita sostener el trabajo continuo en la provincia.

En este sentido, Sofía Fianucci, Directora Regional de Expansión Territorial de TECHO Argentina, sostuvo: “Buscamos a más empresas que quieran apoyarnos y sumarse a transformar la realidad de quienes viven en situación de pobreza en barrios populares de Mendoza. Nuestra principal motivación es la urgencia que viven más de 21.600 familias en los 317 asentamientos de la provincia”.

Las empresas interesadas pueden brindar su apoyo a través de un monto mensual que permita solventar gastos fijos y los primeros proyectos junto a las comunidades de Mendoza, enfocados en la construcción de viviendas de emergencia y en la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria. Además, se desarrollarán campañas en conjunto vinculadas a acciones de sustentabilidad de cada empresa.

Por otro lado, en el proceso de apertura de la sede, más de 70 jóvenes están participando como voluntarios/a, mientras que más de 75 personas apoyan este proyecto como socios/as con su aporte mensual.

Para sumarse como empresas aliadas, las personas interesadas pueden ingresar en https://www.mendoza.techo.org.ar/, donde encontrarán más información y formas de colaborar.

Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares, en Mendoza existen 317 asentamientos informales donde viven más de 21.600 familias. El 91,8% de los barrios populares no acceden de manera formal al agua corriente, 78,2% no acceden de manera formal a la energía eléctrica y 98,4% no acceden de manera formal a la red cloacal.

ACERCA DE TECHO – techo.org.ar

TECHO es una organización de la sociedad civil que busca superar la pobreza en asentamientos informales de Latinoamérica y El Caribe, a través de la acción conjunta entre voluntarios y vecinos. TECHO cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Salta y Misiones. Con la implementación de un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, la promoción de la conciencia y acción social y la incidencia en política, TECHO busca construir una sociedad justa y sin pobreza.

La organización está presente desde 2003 en Argentina, donde más de 40.000 voluntarixs participaron de actividades masivas y eventos, se construyeron más de 15.600 viviendas de emergencia, se ejecutaron más de 100 proyectos de infraestructura y mejoramiento de hábitat y se articuló el trabajo conjunto en más de 80 barrios populares.