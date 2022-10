Godoy Cruz fue la sede de un nueva experiencia Endeavor. El evento convocó este jueves a más de 1500 emprendedores bajo la temática Tierra del conocimiento.

Allí referentes de nivel internacional y nacional, como Mario Pergolini y el influencer Santiago Maratea buscaron inspirar a través de sus historias de vida. También hubo talleres para ayudar a hacer crecer los negocios.

Tadeo García Zalazar, como anfitrión, participó de los discursos de apertura junto a los referentes de Endeavor Cuyo, Luis Zambonini (presidente) y María José Rubio Nanclares (directora ejecutiva).

Previo a la charla de Pergolini, el Intendente remarcó que “estamos convencidos de que Mendoza tiene que ser la tierra del sol, del buen vino y del conocimiento”.

Además, destacó que se trata de un sector “que en los últimos siete años no ha parado de crecer. Y particularmente en la provincia tiene todas las capacidades y todo el talento para seguir haciéndolo”.

Mientras que confió: “Estamos convencidos de que la matriz productiva de Mendoza tiene que pasar por la economía del conocimiento”.

Por último, repasó el acuerdo recientemente firmado con la empresa tecnológica INVAP en Bariloche (Río Negro): “Ratificamos la relevancia de esto de vincular los sectores privados, académicos y públicos. Soñar en grande y apostar a que la Argentina haya un desarrollo distinto”.

LA PALABRA DE LOS REFERENTES DE ENDEAVOR EN CUYO

“Elegimos pensar a Cuyo como Tierra del Conocimiento. No sólo tenemos hermosas provincias y ciudades para vivir, sino personas altamente capacitadas”, dijo Luis Zambonini, presidente de Endeavor en la región.

Y agregó que “la Economía del Conocimiento es la segunda fuente de exportaciones en Argentina, genera un importante superávit y cuenta con un gran interés público e inmensas oportunidades de crecimiento”.

Por su parte, María José Rubio Nanclares, directora ejecutiva de Endeavor Cuyo agregó: “Vamos a conocer a talentos jóvenes”.

En ese sentido, detalló que es el caso de Marcos Bruno, estudiante de la UNCuyo, elegido para representar a la Argentina en una simulación de la prestigiosa Space X; Paz Álvarez, emprendedora de Biotecnología invertida por GRIDX y Julieta Luz Porta, premiada por la NASA y representante del país en el Women’s Forum for the Economy and Society (en Ecuador).

ESTOS FUERON LOS DISERTANTES

Mario Pergolini – CEO de Vorterix & Emprendedor Endeavor. “Hábitos de un disruptivo”

Pamela Scheurer – Co-Founder & CTO Nubimetrics. “Como usé la tecnología para diseñar la vida que quería”

Ping Pong de jóvenes emprendedores: ideas actuales con mirada a futuro

Marcos Bruno – Co-Founder & CTO de Merovingian Data

Paz Álvarez – Co-Founder & CEO de Zavia

Franco Terenti – Co-Founder & CEO de Vinci-U

Julieta Luz Porta – NASA Global Winner

Santiago Maratea – Influencer “D&D, La ONG más grande del mundo”

TALLERES CLAVES PARA EMPRENDER Y HACER NEGOCIOS

Workshop | Estrategias con Influencers. “Cómo crear estrategias para trabajar con influencers.” Jessi Jalife / CEO & Founder Jalife Brothers.

Workshop | Herramientas Legales para StartUp. “La SAS como figura jurídica y su vínculo con las necesidades de los emprendedores.” Fer Pérez Hualde / Partner Estudio Pérez Hualde.

Workshop | Producto y comunidad: evolución hacia la web 3.0. “Todo sobre Lemon, el proyecto Lemon Nation.” Victoria Guareschi / Product Lead at Lemon Cash.