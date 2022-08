Y un día de Julio de 2022 la gran chef Patricia Suárez Roggerone se despidió de Bodega Norton y del Restaurante La Vid que ella, con su enorme arte culinario, hizo crecer.

En su nota de despedida, a través de las redes sociales, la queridísima Pato expresó:

“FELIZ después de un largo recorrido por la que ha sido mi casa por muchos años, dejo a mi querida Bodega Norton, con sus propuestas gastronómicas las cuales he visto nacer, he participado para crecer.

La Vid Cava, después de la pandemia La Vid Terraza y el jardín La Vid Garden, junto a los eventos en los jardines de la Casa Fundacional Norton, con sus asados y sus empanadas en el horno de barro. Innumerables eventos en las fincas y miles de comensales a los que les he dado de comer juntos a los distintos equipos que he formado a lo largo de estos años.

Agradezco y celebro a @bodeganorton, @michaelhalstrick y su familia por confiar en mí todos estos años. Sin olvidar el honor de haber cocinado siempre para los vinos juntos a grandes enólogos como @david_bonomi y Jorge Ricitelli con los cuales fue un placer trabajar cada día.

Agradecida con mis jefes directos @norton_sg, @edelweysbarzola sin dejar de nombrar a @claraargerich que me acompañaron siempre en la desafiante tarea de servir.

Gracias a mi excelente equipo de geniales personas

@roy.patino @fabriterrera @franciscocabjlujan @rorobarrault @miralles_matias @alicia.oyola.568 @eveluche @jbenitez_5 @cortesleito @facundodifabrizio

gracias porque nada de esto hubiera sido posible sin Ustedes“.

Pato es sin dudas una de las mejores chef de Mendoza y de bodegas en particular, que colaboró intensamente con su propuesta en Norton para posicionar este destino como una de las mejores experiencias en Turismo Eno Gastronómico, y además de las explosiones de gusto de sus platos, su impronta de artista plástica supo plasmar en lo que llegaba a la mesa de los comensales verdaderas obras de arte que ilustraron durante muchos años los posteos en redes sociales de los visitantes.

Ella es de las cocineras que está junto a las hornallas y los hornos, siguiendo cada paso dentro de la cocina, y terminando emplatando, es decir no es de los “chef rockstar” que arman un menú, y solo supervisan (no es una crítica, ya que asumen un rol de empresarios gastronómicos, y eso es lo que tienen que hacer para mantener su infraestructura), pero la Pato está siempre al “pie del cañón”.

Nos dijo que cumplió una etapa, y que en los cambios siempre hay crecimiento, y tal vez en ese camino de crecimiento pueda necesitar una cocina con mayor infraestructura.

Por ahora se iba a dedicar a asesorar un pequeño emprendimiento, y a darle más tiempo a su estudio de artista plástica.

Mi olfato periodístico me indica que pronto asumirá un rol protagónico en la cocina de una gran bodega que hasta ahora no ofrecía una propuesta gastronómica, y que la Pato por respeto al lugar que acaba de dejar todavía no quiere anunciar, pero su enorme expertise en gastronomía de bodegas no va a quedar tanto tiempo en ‘stand by’.

El enólogo jefe de la bodega que yo intuyo no me lo quiso decir ni en “off the record”, pero tampoco me lo negó enfáticamente. La Pato -que es una grosa- hizo su experiencia de cocinar para el vino en una bodega con más de 120 años de historia…y yo creo que pronto continuará su carrera en otra casa vitivinícola cuya fundación data del mismo siglo y la misma década de la empresa de la que acaba de despedirse. En breve mis queridos lectores, les prometo develar la incógnita.