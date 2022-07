Al suceso que provocó “Otro Loco Más” con un gran boom de ventas que logró enderezar los números de la Bodega Don Bosco, ahora se lanzó un vino reserva denominado “El Gran Loco”.

Don Bosco, que además de ser la bodega escuela de la primera facultad de enología de Latinoamérica y una de las de mayor reconocimiento en todo el mundo, también vende vinos de manera comercial, pero en ese sentido la falta de una política coherente desde lo comunicacional, y el no apostar al marketing para poder crecer, provocaron un estancamiento en cuanto a poder insertar sus productos en el mercado.

Sin embargo, surgió esta línea de vinos, de la mano de un enólogo muy joven, Leonardo Nuñez, surgido en la cantera de esos mismos claustros, que captó un público milenial, y con un estilo muy disruptivo desde la etiqueta (que los mismos curas salesianos no acompañaron con el sello de la bodega universitaria), pero que debido a su gran relación precio-calidad, y su característica ‘easy drink’ (fácil de tomar), lo posicionaron en un verdadero suceso.

Participamos del lanzamiento de este nuevo vino, realizado en Velvet, en Chacras de Coria, en una nueva apuesta, divertida y descontracturada, en sintonía con esta línea de vinos, y EcoVinos/Ecocuyo dialogó con Leo Núñez, el jóven winemaker.

-¿Contános acerca de esta nueva presentación?

-Estamos presentando “Gran Loco”, un nuevo acompañante de “Otro Loco más” en su portfolio, y muy contentos de este nuevo producto, de la aceptación que está teniendo. Estamos buscando mantener la línea y crecer en esta hermosa familia de “Locos” que tenemos.

-¿Con “Otro Loco Más” para Don Bosco fue un antes y un después porque arrancaron con 3,5 millones de botellas que se vendieron?

-Otro Loco Más fue el ícono de Don Bosco, que básicamente era muy conocida por la facultad y no por sus vinos, y cuando lanzamos este vino rompió con todas las expectativas, y hoy ya estamos en alrededor de un millón de botellas mensuales, que para nosotros es una locura, por lo que estamos contentos y felices y trabajando día a día para que podamos seguir manteniendo este nivel de vinos que tenemos.

-Habláme de “Gran Loco”: ¿Es subir un peldaño más? ¿Es un vino reserva? ¿Contáme las características de este blend, cómo está compuesto? ¿Y me enteré que usaron barricas de procedencia menos conocida?

-En Don Bosco tenemos un varietal poco difundido, que es Lambrusco Maestri, entonces empezamos a jugar con distintos blends, entre Malbec, Cabernet Sauvignon, Lambrusco Maestri, y nos gustó y salió la idea de “El Gran Loco”, respetando siempre la fruta. Dijimos que como siempre “Otro Loco Más” tuvo algo distintivo que fue diferente al resto de los vinos, entonces ¿por qué el “Gran Loco” iba a ser la excepción? Y entonces decidimos hacer un “blend de maderas”, entre maderas francesas, americanas y le dimos un toque de un roble húngaro, que nos gustó mucho cómo quedó, y eso junto con el Lambrusco Maestri son las características particulares de este “Gran Loco”.

-¿Cuales son los porcentajes de los varietales que componen este blend?

-Un 50% de Malbec; un 30% de Cabernet Sauvignon; y un 20% de Lambrusco. Pero lo que tiene de bueno es que no somos taxativos con los porcentajes, sino que lo vamos modificando a nuestro paladar.

-¿Qué añada es y cuánto tiempo estuvo estibado en madera?

-Este vino es 2020 y estuvo en madera 12 meses.

-¿Cual es el precio retail?

-Ronda actualmente entre los 800 y 1000 pesos.

-¿Cual es la expectativa de ventas?

-La expectativa es la que más se pueda, pero hemos quedado sorprendidos porque el primer lanzamiento fue de 40 mil botellas que fue el 22 de junio, justo un 22 que es el número del loco, y de esas 40 mil botellas no nos queda ninguna porque ya vendimos todas. Así que estamos abocados a fraccionar la próxima producción en breve.

-¡Un millón de botellas mensuales! ¿No son muchas las bodegas que pueden jactarse de ese número?

-La clave está primero en una etiqueta que llama la atención. Pero siempre decimos que cuando una etiqueta te llama la atención, comprás una vez y si el líquido no acompaña no lo volvés a comprar. Entonces lo que buscamos es mantener siempre la relación precio-calidad, y que el consumidor que no tiene el hábito siempre de tomar vino, se amigue con estos vinos, que son fáciles de tomar, con mucha fruta, que no necesitan un maridaje, ni una situación especial, nada, la situación la armás vos con la botella de vino.

-¿La característica disruptiva, el nombre, el diseño, hizo que al principio la estructura de Don Bosco no le quisiera poner su sello?

-Al principio hubo una pelea de ideales. Otro loco, una cara contenta que lo das vuelta y está triste…básicamente no iba con el espíritu salesiano de la Bodega Don Bosco, pero supimos armar una marca paraguas que es ahora Otro Loco Más Wines, y tanto la Obra Don Bosco como los salesianos entendieron que era importante para continuar con su parte evangelizadora, mostrando que desde la bodega estamos haciendo bien la cosas y manteniendo los principios de Don Bosco, se pueden hacer muy buenos vinos y buenos productos que el público acepte.