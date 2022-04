Grandes memorias acompañan a la Selección Argentina de Fútbol, la que en 1986 hizo realidad por segunda vez el sueño vernáculo de traer a casa la Copa FIFA que los coronó como campeones mundiales en el estadio Azteca de México.

Argentina, liderada por Diego Armando Maradona y dirigida por Carlos Salvador Bilardo, llegó a la copa desacreditada por la difícil campaña en las eliminatorias, finalmente obtuvo su segundo título mundial tras vencer en la final a Alemania Federal por 3-2. Al regresar al país, el plantel fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Raúl Alfonsín.

Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Carlos Tapia estuvieron en Mendoza para presentar personalmente los vinos a la prensa, junto a los responsables de la bodega, su director Richard Bonvin, la enóloga Denis Vicino y el gerente comercial para América Latina Jorge del Valle.

“Queríamos volver a hacer algo juntos”

Con Oscar “el cabezón” Ruggeri a la cabeza, surgió la idea de hacer un vino en Mendoza, el proyecto que volvió a unir en un mismo sueño a todos los integrantes de aquel triunfador seleccionado.

La idea surgió en conjunto ente Oscar Ruggieri y Jorge del Valle, gerente comercial en LATAM de Mendoza Vineyards – bodega que forma parte de Origin Wines Group, propietario también de Finca La Anita- de quien es muy amigo y con quien comparte la pasión por el fútbol. “Un día Jorge me hizo probar el vino y me encantó, me propuso hacer un vino juntos y le dije hagámoslo ya, y con todos los muchachos de la Selección” cuenta Ruggeri, que en estos días se entusiasma curioso con lo que gira en torno a este encantador mundo del vino.

“Ruggeri nos dijo que quería hacer algo con todos los chicos del equipo, porque después del mundial nunca habían vuelto a hacer nada juntos” cuenta Denis Vicino, la enóloga que los ha guiado durante todo el proceso. “Cuando nos enteramos nos entusiasmamos mucho y tuvimos un primer encuentro en Buenos Aires con Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido y Oscar Ruggeri”.

Tras el envío de muestras, el plantel se decidió por un Malbec –varietal emblema argentino- y un ícono: así nacieron La Final Malbec y Héroes Blend, un assamblage de uvas tintas conformado por 50% Cabernet Franc 40% Cabernet Sauvignon y 10% Petit Verdot con uvas 100% de la finca que tiene Origin Group en Agrelo.

Allí comenzó la etapa de diseño de etiquetas y packaging. En la etiqueta blanca de La Final con el número 86 en celeste y blanco se ve una foto de la Selección en el Estadio Azteca, mientras que Héroes es una etiqueta negra con cápsula en los colores de la Bandera argentina, en la que resalta en dorado la Copa del Mundo y el número 86.

Los vinos

La Final Malbec 2018 proviene de Agrelo, Luján de Cuyo, y un 50% de ese vino tiene el aporte del paso por barricas de madera. Está elaborado en un estilo frutado, con recuerdo de frutos rojos maduros, con pizca de vainilla y chocolate. De entrada dulce y envolvente, es un tinto de concentración y untuosidad, con taninos sedosos.

“Este Malbec nace para recordar el dulce sabor de una victoria, aquella final de la Copa Mundial de México 86. El séptimo encuentro de un equipo que ya había hecho historia, y al que todavía le faltaba lo mejor. La Selección ya había madurado lo suficiente como para tener la certeza de que, si las cosas se hacían bien, no había rival que la frenara”, reza el vino.

Héroes 2018, en cambio, es un blend de tintas, también de Agrelo. Como los buenos equipos, acá la combinación de las partes es más que la suma de las individualidades: está compuesto por 50% de Cabernet Franc, 40% de Cabernet Sauvignon y 10% de Petit Verdot.

El 70% del vino pasó por barricas de primer y segundo uso. Violeta profundo y de aroma complejo, predominan los frutos ácidos como la cereza y los frutos negros maduros. También se encuentran notas de especias, tabaco y chocolate.

En boca es voluminoso, con taninos redondos. Es un vino aterciopelado, de buena estructura y largo final.

En la botella, se lee: “Este blend nace para homenajear a un equipo inolvidable, que alcanzó un sueño que pocos creían posible. Un plantel que atravesó una odisea, y que partido a partido se ganó el corazón de todos los argentinos. Convicción, compañerismo, sed de gloria y una zurda implacable fueron los ingredientes de la fórmula que los volvió invencibles”.

Además de botellas individuales, La Final viene en un elegante estuche de seis y Héroes en una estuche de tres botellas acompañado de un pequeño libro. La comercialización la hace Mendoza Vineyards y la distribución la realizará Wine Co Distribuidor de la Bodega.

Los vinos estarán disponibles para la venta los primeros días de mayo.

Precio sugerido; en vinotecas: La Final $2200 y Héroes $4.800.

Acerca de Origin Wines Group

Origin Wines es propietario de varias bodegas en distintas partes del mundo.

El grupo Origin Wine bajo la dirección del enólogo Suizo Richard Bonvin tienen dos bodegas en Argentina quien son Mendoza Vineyards y desde 2016 es propietaria de Finca La Anita, bodega boutique de vinos de alta gama, con 72 hectáreas de viñedos propios en la Primera Zona del Malbec, Agrelo en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.