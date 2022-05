Destinado a estudiantes avanzados o recién graduados con poca experiencia, la iniciativa global Software Engineer Program (SEP) tiene el objetivo de formar a los futuros líderes de J.P. Morgan. En el marco de la sexta edición que se implementa en Argentina, la convocatoria se encuentra abierta hasta el 20 de mayo y los interesados pueden postularse en www.jpmorgan.com/careers (eligiendo Argentina y buscando el Software Engineer Program).

Todos los seleccionados que accedan al programa gozarán de una contratación full-time con todos los beneficios que obtienen los colaboradores de J.P. Morgan. Además de trabajar en equipos de desarrollo de software, recibirán múltiples trainings y capacitaciones enfocadas no solo en habilidades tecnológicas, sino también en management, comunicación y liderazgo. Al plazo de dos años, luego de graduarse, podrán acceder a un puesto de asociados y en algunos casos liderar equipos dentro de la compañía.

“Los perfiles de este programa son chicos o chicas que tengan conocimientos sólidos en programación adquiridos en la facultad, pero que aún no tengan experiencia laboral en tecnología, más allá de alguna pasantía”, explicó Clara Mendiberri, Managing Director de J.P. Morgan Argentina y Chairman del Buenos Aires Corporate Center.

“Buscamos especialmente personas con entusiasmo, curiosidad y muchas ganas, ya que la iniciativa consiste en formar parte de un programa global de dos años en el que tendrán la oportunidad de aprender de nuestros mejores talentos de Argentina y el exterior y de formar parte de un hub de tecnología en pleno crecimiento y con alcance internacional, trabajando para proyectos de todo el mundo”.

SEP está consolidado globalmente y, en Argentina, se implementa desde el 2017. A nivel local, ha sido una gran fuente de talentos de tecnología para el Buenos Aires Corporate Center (BACC), el hub tecnológico de J.P. Morgan que exporta servicios internos de finanzas, créditos, investigación económica, desarrollo tecnológico, ciber seguridad, legales, entre otros, para Estados Unidos, Europa y América Latina.

En constante crecimiento y con una fuerte apuesta al empleo local, alcanzó para finales de año 2021 la cifra de 430 incorporaciones, posicionándose como el área de mayor crecimiento dentro de la empresa. Actualmente, hay 100 colaboradores que participan del SEP en el país y más de 100 graduados que hoy están en roles de liderazgo en la organización.

El programa

Además de ser estudiantes avanzados o graduados con poca experiencia de carreras de tecnología, los candidatos deben tener un nivel de inglés que les permita comunicarse, debido a que muchas de las capacitaciones se realizan en ese idioma.

El programa global comienza con un training intensivo de dos semanas, que se realizará en julio y de forma simultánea en todo el mundo. En esta primera aproximación, los participantes reciben las herramientas necesarias en lenguajes de programación para poder desempeñarse dentro del área de desarrollo de la empresa. Desde el primer día, contarán con todos los beneficios de una contratación full-time en la compañía.

Luego de este training, pasan a formar parte de un equipo de desarrollo de software, mientras reciben múltiples capacitaciones, tanto en habilidades tecnológicas como blandas, un acompañamiento personalizado de los líderes y son asignados a proyectos que los desafíen a nivel profesional. Al cabo de dos años, se gradúan para ser promovidos para realizar tareas específicas de desarrollo o cubrir roles de liderazgo en algunos casos.

Acerca de tecnología en J.P Morgan

J.P. Morgan es una empresa líder global en servicios financieros que ofrece soluciones a las corporaciones, los gobiernos y las instituciones más importantes del mundo en más de 100 países. J.P. Morgan Chase & Co., no solo es una institución financiera global, sino una de las organizaciones tecnológicas más grandes del mundo, que emplea a más de 50.000 profesionales de IT en 21 hubs de Tecnología a nivel global, que diseñan, construyen e implementan tecnología que tiene el potencial de cambiar vidas.

Con cuatro líneas de negocios y nueve funciones corporativas, trabaja desde iniciativas de tecnología empresarial hasta Big Data y soluciones móviles, así como importantes innovaciones en pagos electrónicos, ciberseguridad, machine learning y desarrollo en la nube. También está comprometida, como empresa y como comunidad tecnológica, a fomentar y profundizar una cultura de diversidad, equidad e inclusión en la que los empleados puedan trabajar por sí mismos. A través de un compromiso bien establecido con las comunidades en las que operamos, la tecnología está creando la base para innumerables oportunidades.