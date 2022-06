En la tarde del miércoles quedó oficialmente inaugurado, en Calle Gral. Espejo 142 de Ciudad de Mendoza, “Christopher ST” un nuevo café/restó inspirado en la inigualable Christopher Street de Nueva York, mundialmente famosa dentro de la comunidad Pride. Un lugar que está destinado a la inclusión laboral de la comunidad LGBTIQ+ y que propone disfrutar de excelentes momentos en un ambiente friendly.

Es un lugar ameno, con buena energía y sobre todo con excelentes opciones para desayunar, almorzar, tomar el té y por qué no compartir unos buenos cocktails al atardecer. El objetivo de Christopher ST es que quienes lo visiten se sientan a gusto en un espacio distendido, ameno y con buena onda.

El espacio está preparado, también, para quienes buscan un espacio tranquilo para trabajar durante el día o simplemente poder comprar un café para llevar acompañado de alguna de las exquisiteces que se ofrecen.

Durante la apertura la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario, comentó: “Estamos acompañando la apertura de este nuevo espacio que no sólo genera trabajo inclusivo para la comunidad lgbtiq+ sino que además acompaña a la propuesta turística que ofrece la provincia de Mendoza. Hemos sumado más vuelos, estamos aumentando la conectividad del destino Mendoza y estos espacios son un gran atractivo para el turismo”.

Por su parte Rocco Arnulphi, gerente del lugar, dijo: “Abrimos nuestras puertas con la ilusión de sumar nuestro granito de arena hacia un mundo de diversidad e inclusión. Dentro de nuestra identidad, la frase “Love is Love” deja traslucir la necesidad de nuestra sociedad a no hacer etiquetas y/o juzgar a las personas por sus elecciones, gustos o guetos. Acá todos son bienvenidos. Somos todos personas que sentimos, sufrimos, nos alegramos, lloramos y reímos. Debemos aprender a convivir juntos e intentar ser felices. Esto no es un espacio exclusivo para la comunidad Pride. Al contrario, estamos felices de poder dar la bienvenida a quien quiera y entienda que puede pasar un buen rato con nosotros”.

Quienes deseen compartir un buen momento, desayunar, almorzar, tomar el té o compartir unos buenos cocktails al atardecer podrán hacerlo de lunes a sábados de 08:00hs. a 23:00hs en calle Gral. Espejo 142 de Ciudad de Mendoza, reservas: +54 9 2615 15-5300.