La Licenciada en economía y directora de la consultora de capital humano “Gestión Consultores”, Paula Pía Ariet, brindó una entrevista exclusiva para Ecocuyo analizando todos los detalles del próximo Foro de Compensaciones y Beneficios que se realizará el Jueves 18 de Agosto a las 09:00hs en el Hotel Casino Cóndor de Los Andes. La especialista tendrá a su cargo una de las siete disertaciones de este gran evento.

Queda muy poco para el regreso del Foro de Compensaciones y Beneficios, el evento de capital humano que reúne a empresas consagradas de Mendoza y todo el país para abordar los temas más relevantes en relación al mundo laboral, remuneraciones y expectativas salariales.

1- ¿Qué temáticas principales se abordarán en su disertación de este nuevo Foro?

En esta edición, nos situaremos en cuáles son las distintas tendencias en compensaciones, tomando como referencia el segundo semestre de 2022 y el próximo 2023, marcando fundamentalmente cuáles son las diferentes opciones que se están trabajando dentro de las empresas, frente a la pérdida de poder adquisitivo.

En este aspecto, uno de los puntos en los que vamos a poner énfasis es en los sistemas de remuneración variable, es decir, en función de cómo le está yendo a la empresa, los sistemas de compensación que se están armando. Esto está vinculado a que en la actualidad existe un proceso de crecimiento, pero que no es claro, no se sabe hasta cuándo este crecimiento puede llegar a detenerse. Esto provoca que las empresas hoy en día no puedan otorgar ajustes fijos, sino que deben realizar ajustes variables, que se aplican en función a las ganancias de las organizaciones en los meses previos a la realización de estos ajustes.

2- ¿Cuál es la situación del empleo en Mendoza, y qué diferencias encuentra en relación al resto del país?

En Mendoza tanto la tasa de empleo como de desempleo, sigue en aumento. Esto tiene que ver profundamente con la pérdida de poder adquisitivo. Si bien es notable que existe un crecimiento económico, que se refleja en un mayor número de población empleada, es una realidad que el alto porcentaje de inflación influye en la economía de los grupos familiares, que necesitan salir a buscar más empleo producto de que los ingresos resultan ser escasos, frente al nivel de la inflación.

3- Teniendo en cuenta el contexto actual de post-pandemia: ¿qué transformaciones se han dado en el mundo laboral, y cuáles han sido las políticas adoptadas por las empresas en relación al 2020?

La post-pandemia es un escenario que trae dos situaciones antagónicas, y esto sucede fruto de la llegada del modelo de trabajo híbrido en las organizaciones, que ha sido una opción muy valorada dentro del mundo laboral, tanto es así que podemos decir que de alguna forma es un modelo que ha llegado para quedarse. Actualmente no pensar la virtualidad como una opción que puede mejorar la forma de trabajar dentro de las empresas, es casi imposible. Sin embargo, en muchas empresas que durante la pandemia no tuvieron otra opción más que trabajar a distancia, con esta nueva modalidad han comenzado a valorar mucho más la presencialidad en el trabajo.

4- ¿Qué tendencias pueden marcar el rumbo de las contrataciones y el empleo en Mendoza?

La realidad es que Mendoza es una provincia que no puede separarse de la crisis a nivel nacional. Esto va de la mano con lo que mencionábamos anteriormente sobre los sistemas de remuneración variable. En las empresas no están seguros de cuanto perdura el grado de crecimiento económico, y esa inseguridad trae como consecuencia dudas en las contrataciones laborales. No se sabe por cuánto tiempo se puede contratar a un nuevo colaborador en una empresa, debido también a los grandes costos de desvincular a otro colaborador. Es por eso que antes de contratar, las empresas piensan en generar sistemas de remuneración variable.

Es posible que se aplane la curva de crecimiento de las contrataciones culpa de este momento de incertidumbre, y la tendencia de las mismas en el futuro tendrán íntima relación con la forma en que se vaya desenvolviendo la economía.

5- ¿Qué buscan hoy realmente los trabajadores en Mendoza?

Depende exclusivamente del tipo de trabajo: algunas personas buscan estabilidad económica, tener un ingreso fijo asegurado, primero siempre pensando en cubrir sus necesidades básicas de consumo, y luego en destinar una porción de ese salario a ahorros. Pero si nos situamos en las nuevas generaciones, estas tienen una visión más relacionada con la virtualidad, es por eso que el trabajo híbrido se vuelve una preferencia.

El abanico de posibilidades puede ser más amplio o más estrecho, dependiendo de los niveles de formación de las personas. Mientras mayor es el grado de conocimiento y especialización, más versatilidad tiene esa persona, por lo que puede elegir más características. Es por eso que aquellos que reciben muchas ofertas laborales, por lo general deciden esperar, y se mantienen en la búsqueda de una exigencia de trabajo más alta.

Actualmente en Mendoza hay mucha gente buscando trabajo, y no demasiadas empresas buscando colaboradores. Uno de los factores culpables, aparte de la crisis económica, es el escaso nivel de mano de obra calificada y especializada en nuestra provincia.

El XII Foro de Compensaciones y Beneficios se realizará por primera vez en formato híbrido, por lo que el público podrá presenciar el evento tanto virtual como presencialmente.

A todos aquellos que les interese sumarse a este nuevo Foro, deberán adquirir sus entradas por la plataforma “Eventbrite”, mediante el siguiente Link: https://www.eventbrite.es/e/xii-foro-de-compensaciones-y-beneficios-tickets-368617172887