“Por la dispersión de costos hay muchas marcas que se están muriendo”, afirma Rodrigo Nazar, presidente de la bodega Escorihuela Gascón. En esta charla con IProfesional, considera que el negocio del vino se complica para quien no puede trasladar sus costos: “Es lo mismo que ir a donar sangre a diario. Un día te das cuenta que estás muerto porque no te quedó más”.

La bodega es una de las que posee la familia Catena Zapata. La compraron Nicolás Catena y José Benegas Lynch hace más de 20 años. Trabajan allí unas 350 personas. Pasado lo más duro de la pandemia, la empresa, que tiene su base anclada en los vinos premium, hace una buena evaluación del negocio en estos últimos 2 años.

De todos modos Nazar consideró que la inflación es un flagelo. Que hoy los precios de las marcas más populares, por una cuestión de costos, están carísimos. Y que las ventas en esos segmentos cayeron a niveles históricos: “Resucitar esa parte del mercado va a ser muy difícil”.

-¿Varió la producción con la pandemia, están a los mismos niveles previos?

-La verdad es que la pandemia es un fenómeno que más allá de lo trágico que fue en el sentido humanitario en general. Desde lo económico, funcionó al menos, de una forma bastante interesante para el sector vitivinícola. Las políticas económicas que se llevaron adelante también fueron trágicas, pero mira lo que pasó con Escorihuela Gascón: Escorihuela está anclada en sus vinos premium. Nosotros tenemos un portfolio bastante lindo y amplio en los vinos que llamamos súper premium. Luego tenemos vinos de consumo frecuente. Lo que pasó con la pandemia es que bajó el consumo de los vinos de menor precio y subió muchísimo el de los premium. Por consecuencia, nos ha ido bien.

-Es decir que la gente que, por el encierro no tenia en qué gastar la plata, por ahí la gastaba en un buen vino y se daba ese placer…

-Eso fue un fenómeno a nivel mundial. Pasaron dos cosas: una, el crecimiento del consumo de los vinos Premium; y la segunda, el desarrollo del e-commerce. Al estar en casa, ir al supermercado y hacer casi todas las compras en forma virtual sucedió que el canal de venta online se desarrollara mucho más rápido. La curva para el proceso de distribución creció. Esa fue una transformación súper interesante que se dio en el mercado. Ahora, al incorporar los restaurantes y creer que nos acercamos al final de la pandemia y la flexibilización, esa curva se esté revirtiendo un poco. Pero la tendencia llegó para quedarse y va a evolucionar por ese lado. Lo mismo está pasando con la ropa y con muchísimos otros rubros donde aflojó la venta online pero sigue siendo un canal posible, ahora conocido por mucha más gente.

-De todos modos el crecimiento en el nivel de ventas va de la mano de una caída en el nivel adquisitivo, ¿o no?

-Es un tema súper complejo. Nosotros estamos tratando de estudiarlo permanentemente y estamos atrás de eso: la evolución en la composición de los recursos a nivel salarios. Es decir cómo está el poder adquisitivo y cómo se distribuyen los salarios, si alcanza, si no alcanza. Está claro y ya lo sabemos todos: los salarios están súper deprimidos. El espanto de la inflación no es un beneficio absolutamente para nadie. Es una falacia eso de que la inflación beneficia a ciertos grupos. La inflación es un flagelo total. Entonces, a los que tienen menos recursos les impactó mucho más, pero esto no quiere decir que a los que tienen más recursos no les haya pegado también.

