Gonzalo Serrano Alou es el enólogo jefe de Anaia Wines, en Agrelo. Gonzalo pertenece a la camada de jóvenes enólogos y ya está al frente de una importante bodega luego de pasar por Benvenutto de la Serna en Valle de Uco, y cuando la misma fue adquirida por Bodegas Bianchi quedó allí como segundo enólogo de Silvio Alberto.

Recorrimos junto a Gonzalo esta nueva bodega con una arquitectura sorprendente y con detalles tecnológicos de avanzada.

-Hace ya un tiempo estoy trabajando en este proyecto Anaia, donde soy el responsable técnico a cargo de todo lo que es la parte de enología de este proyecto y la parte de agronomía. En enología me ayuda a Bricia Álvarez como segunda enóloga, y en agronomía está Emiliano Caetano que es ingeniero agrónomo y está trabajando con nosotros también hace un tiempo.

-¿Contános acerca de Anaia Wines?

-Siempre hablamos que Anaia tiene tres pilares que son el respeto por la naturaleza, la innovación, y la tecnología. Y dentro de innovación tenemos estos ‘mates’ divinos de fermentación con un diseño exclusivo de Osvaldo del Campo, él es ingeniero y dijo ‘quiero una vasija en busca de tratar de disminuir al máximo los remontajes durante la fermentación, quiero tratar de exponer lo menos posible los vinos’, y en eso ideó esta vasija que va a tener la particularidad que va sobre unas patas montadas, son 12.000 kilos de concreto, que se van a poder inclinar hasta 60 grados. Nosotros vamos a tener dos variables: tiempo y ángulo de inclinación. Por la forma que tiene el sombrero se tiende a acuñar en la parte superior y según la inclinación que nosotros le demos es qué tanto se va a sumergir el sombrero en el líquido y de esa manera ir extrayendo polifenoles.

-Gonzálo Serrano, enólogo joven sub 40, de pronto ante un proyecto de estas dimensiones: ¿Cómo es que te eligen, te tocan la varita mágica y apareces acá? ¿Contáme cómo fue ese momento?

-Bueno, una persona que tengo mucho afecto con la cual había trabajado, tenía relación con Patricia y Osvaldo (se trata de la enóloga Jimena López Campos) y me recomienda para sumarme a este proyecto y hacerme cargo de esta parte técnica que estamos ejerciendo hoy. Empiezo las conversaciones con Osvaldo y Patricia, que son dos personas divinas, y la verdad que nos ponemos de acuerdo rápidamente en lo que queríamos, lo cual fue todo un desafío porque era una enología completamente diferente a lo que yo venía ejerciendo, todo esto, el cemento crudo, levadura indígena, no trabajar con encimas, fue un desafío profesional muy interesante, pero yo digo que dentro de ese desafío fue el resurgir que te genera motivación permanente-

-¿Cómo llegas a la enología?

-La enología se cruza en mi vida porque empiezo a hacer la secundaria en Don Bosco, un lugar en donde me sentí muy bien, muy cómodo. A mi me gusta mucho el fútbol, jugaba bien a la pelota, pero me sentía tan cómodo en Don Bosco que lo primero que dije fue ‘voy a hacer la tecnicatura y después veo si sigo educación física’. Sabía que las condiciones para jugar al fútbol no las tenía para llegar al nivel que yo quería. Hice la secundaria, empiezo la tecnicatura, y me fui a hacer una pasantía no rentada en la Cooperativa Primera Zona de Maipú, y me acuerdo patente el día que entré por primera vez a esa bodega que estaba en vendimia y sentir los mostos en fermentación, ese aroma de vendimia que yo creo que nos toca la fibra a nosotros de una manera muy particular, por una cuestión genética por mi abuelo que era enologo, pero yo fui por otro lado, y entrar a esa bodega a ver la gente, ver cómo se disfruta la vendimia, porque más allá de que son muchas horas las que trabajamos se genera un clima especial en las bodegas. Dije esto es lo mío, o sea yo le tengo que meter fuerte a esto. Y arranque mi camino y no pare más a trabajar firme.

-¿Y por qué primero Tecnicatura y después Licenciatura?

-Porque no tenía la plata para pagarme la facultad, y entonces lo que hice fue la tecnicatura que era mucho más barata que la facultad, trabajaba durante la temporada, y con la plata que juntaba en la vendimia pagaba el año completo de facultad, y después para mis gastos y mantenimientos trabajaba en una playa de estacionamiento.

-¿Cuándo hay un objetivo claro todos los recursos son válidos?

-Te cuento una rápida: me ha pasado estar estudiando en la playa y de repente me tocaban un bocinazo, se estaba yendo un auto y no me había dado cuenta que ha entrado el dueño del auto, lo había movido y estaba saliendo. El nivel de concentración que metía en los estudios era enorme. Fue una experiencia muy linda, muy sana.

-¿Mientras estudiabas además de ese día a día hiciste algunas vendimias en temporadas?

-Siempre, todos los años hacía vendimia.

-¿Por dónde pasaste?

-Yo arranqué en Terrazas de los Andes, me voy a Chandon, después pasó a Don Cristóbal, y luego me voy a ver en Benvenuto de la Serna que después compra Bianchi y me dediqué a hacer todo lo que era alta gama de la bodega en Valle de Uco.

-¿O sea que Bianchi compró y puso en Enzo Bianchi al enólogo que conocía el día a día? Exactamente.

-¿Ahí trabajaste con un grande como Silvio Alberto?

Trabajé con Silvio Alberto que fue mi experiencia anterior antes de venirme acá a Anaia-

-¿Y de pronto esto que es jugar de titular, ponerte la banda de capitán?

-Esto una motivación permanente. Yo siempre lo resumo con que entre a un lugar donde la historia está por escribirse, y no hay motivación más linda que ser parte de un proyecto desde el día cero y compartir con el equipo, con Patricia y Osvaldo para dónde vamos, e ir formándolo desde cero, realmente además de la motivación es un disfrute permanente. -¿Háblame de tu familia?

-Mi familia es todo no tengo, mi esposa que es mi novia de toda la vida, Florencia Leyes Cué, de los 15 años que estamos juntos, es diseñadora gráfica, y además es mi contención, mi apoyo, mi segunda mitad. Tengo dos hijos que son la luz de mi vida: Paloma de 6 años e Imanol de 2 años.

-¿Y un hermano también enólogo?

-Mi hermano (Rodrigo) si lo tengo que definir es orgullo. Es gerente de Domaine Busquet. Para mí es un gran técnico, pero sobre todo una gran persona. Mi hermano es mi amigo y compartimos esta pasión y la disfrutamos. Él es 5 años más chico que yo. Disfrutamos y compartimos y aprendemos creo uno de otro, pero es la persona con la que me junto los domingos a comer un asado siempre.

-¿Por qué la gente tiene que probar los vinos de Anaia?

-Si yo tengo que definir qué es Anaia Wines son vinos con identidad propia vinos, muy modernos, pero sobre todo son vinos que transmiten la energía que se vive en Anaia. Somos un equipo joven, con mucho corazón, con mucha emoción, y creo que hay un perfil de vinos que hoy nos está yendo muy bien y el consumidor está disfrutando.

-¿Cuál es tu pasión por el vino?

-Mi pasión por el vino es vida. A mí el vino me toca una fibra íntima, que siempre digo por ejemplo, si tengo que resumir el día que empieza la cosecha es como cuando vas a jugar un partido como fuera una final del mundo, es sentir que esa adrenalina que te corre por las venas me genera algo especial. Para mí el vino es eso, me lleva a otra dimensión.