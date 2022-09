El camino profesional de Gonzalo Pascual Merlo empezó en Mendoza. Luego de concretar la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Cuyo, se mudó a Buenos Aires para realizar un máster en Finanzas en la Universidad de San Andrés mientras trabajaba como Revenue Manager en Aerolíneas Argentinas.

Como fase final del máster cursó algunas materias en Bélgica y cuando lo terminó, regresó a la provincia y trabajó durante un año como consultor financiero en GoBar.

En 2016 ingresó a BYMA, donde ocupó diversos roles hasta llegar a la posición actual de CEO que asumió en mayo de este año.

-¿Cómo definiría el propósito de BYMA?

El propósito es transformar la inversión en trabajo y desarrollo para Argentina. Si las personas canalizan sus inversiones a través del mercado de capitales, las empresas logran obtener financiamiento y crean puestos de trabajo, generando empleo. De esta forma, el país crece. Por eso, un mercado de capitales profundo y desarrollado es fundamental.

El mercado de capitales es el sistema nervioso de la economía; traslada los impulsos de un lugar a otro en general. Tener un sistema nervioso cada vez más fuerte y sano permite que los efectos potenciadores se multipliquen y crezcan y que los impactos que pueden ser negativos se distribuyan con información simétrica y lo más completa posible. Un buen mercado tiene que permitir que la información para la toma de decisiones esté disponible para todos en el mismo momento.

Con ese foco trabajamos en BYMA, para acercar el mercado de capitales a la sociedad, que todos los argentinos lo consideren como una alternativa de inversión para sus ahorros y para que las empresas encuentren allí el financiamiento que necesitan. Con esta visión construimos sobre varios ejes:

La sustentabilidad y las finanzas sostenibles para el ecosistema financiero. Somos pioneros en el desarrollo de iniciativas para el financiamiento sustentable. Algunos ejemplos son los paneles y desarrollos digitales que colaboran con el medioambiente como BYMA Digital.

La educación financiera. A través de nuestro programa BYMA EDUCA, trabajamos para que, sobre la base del conocimiento, cada vez más personas accedan a las inversiones para canalizar sus ahorros.

Desarrollamos alternativas de inversión para los distintos tipos de participantes. Trabajamos todos los días en incorporar más instrumentos que sirvan a la necesidad y el apetito inversor del público.

A modo de ejemplo, lanzamos ANIMA, una plataforma de trading de alta calidad IT que promueve la autogestión y un mayor acceso de inversores a través de nuestro canal de distribución que son los agentes. Además, mediante el acceso abierto a nuestra plataforma BYMADATA, las personas pueden obtener información financiera sobre el mercado.

También trabajamos para generar una economía de escala a través de la tecnología y así promover mayor eficiencia y menores costos para los participantes del mercado, al mismo tiempo que permitimos el crecimiento del negocio a un menor costo.

La inversión en el ecosistema emprendedor. Una manera de potenciar la innovación es la inversión en startups tecnológicas para acompañar y potenciar su crecimiento. El objetivo es promover el desarrollo de soluciones IT que le aporten innovación al mercado de capitales.

-¿Cómo opera la compañía?

El Grupo BYMA comprende múltiples actividades relacionadas con el mercado de capitales a través de 4 empresas: BYMA, bolsas y mercados argentinos; Caja de Valores, depositaria central de Argentina; Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), organización educativa del grupo, y TECVAL, empresa de tecnología. Esta composición está enfocada en la integración y cubre todos los pasos de la industria: la transacción, la liquidación, la custodia, la pre y post negociación.

A través de este grupo de empresas, BYMA brinda una diversidad de productos de negociación para todo tipo de participantes: inversores minoristas, mesas de trading, fondos, aseguradoras. Contamos con una gran variedad de productos financieros como renta fija, acciones, fondos cerrados, CEDEARs, cauciones, futuros, opciones, plazo por lote, préstamos, colocaciones primarias y cheques.

Como empresa de tecnología, BYMA desarrolla soluciones para el ecosistema y ofrece productos tecnológicos como OMS (Sistema de Manejo de Órdenes), BYMADATA, ANIMA, DMA (Acceso Directo al Mercado), entre otros.

Caja de Valores, a través de la plataforma EPYME, pone a disposición instrumentos digitales para el financiamiento pyme como Echeq, pagaré electrónico y factura de crédito electrónica, que permiten a las pymes obtener financiamiento en el mercado de capitales desde cualquier lugar del país de una manera ágil y segura, eliminando costos operativos y de gestión.

Uno de los objetivos centrales de BYMA es ampliar la base de inversores, por eso trabajamos en el desarrollo de una amplia variedad de productos y alternativas de inversión.

-¿Qué papel juega la tecnología en los servicios que brindan?

El papel de la tecnología es central y fundamental, tanto para los desarrollos IT del grupo como a nivel infraestructura. Desde hace años llevamos adelante una sólida estrategia de innovación. Nos orientamos a generar una economía de escala y en ser cada vez más elásticos, con una estructura que nos permite incorporar nuevos inversores con un costo fijo cada vez menor. De esta manera, el inversor puede canalizar sus ahorros en el mercado con costos más bajos y mayor eficiencia.

Para lograr esto, hoy tenemos una empresa de 180 personas que se dedica exclusivamente a la gestión de nuestra tecnología. Además, contamos con partners tecnológicos extendidos a lo largo del país lo que nos permite llevar adelante proyectos tecnológicos de gran complejidad.

Una gran noticia es que estamos avanzando en el reemplazo del sistema central de custodia por NASDAQ, tecnología que nos permitirá llevar a nuestra depositaria caja de valores al siguiente nivel.

Tenemos 2 data centers en los cuales procesamos toda la estructura de nuestra custodia y negociación. Podemos destacar algunos datos, como días con más de 4 millones de órdenes, con picos de procesamiento resueltos en nanosegundos. Además, contamos con más de 500 líneas de comunicación distribuidas con todo el ecosistema.

Como parte de la misma estrategia, estamos enfocados en la “apificación” de todas nuestras aplicaciones y sistemas de negocio. Mediante diversas tecnologías, buscamos tener aplicaciones cada vez más autocontenidas, que sean parte de un mismo ecosistema y que puedan crecer fácilmente. También estamos yendo hacia un modelo de infraestructura híbrida, que integre Data Centers Cloud.

El objetivo de estas acciones es ir hacia un modelo de mayor autogestión por parte de cada uno de los clientes de BYMA. Queremos simplificar y ampliar el alcance para que toda la sociedad pueda entrar al mercado de capitales.

Nuestra estrategia de innovación es abierta. Por eso, otro eje central es la articulación con otros actores enfocados en el desarrollo de soluciones que contribuyan con el avance tecnológico del sector financiero. Venimos invirtiendo en startups tecnológicas para crear innovaciones que permitan construir una infraestructura de mercado de capitales de vanguardia cada vez más sólida, eficiente y accesible.

Complementariamente, estamos trabajando de manera cercana con participantes del ecosistema fintech, incluso con los bancos, en el desarrollo de alternativas para que el inversor retail pueda elegir cómo acceder al mercado.

-¿En qué proyectos está enfocada la compañía?

Entre las acciones que llevamos adelante, podemos mencionar las bonificaciones para potenciar el acceso de los inversores al mercado de capitales. Recientemente, anunciamos la bonificación automática por Day Trading que rige desde el 1 de septiembre para las operaciones de acciones (35 %) y CEDEARs (30 %). Esto generará una disminución en los costos de la operatoria y fomento a la negociación, al mismo tiempo que se minimizará la carga operativa. En el corto plazo anunciaremos nuevos beneficios de este tipo para acercar el mercado a toda la sociedad.

Continuamos avanzando en el reemplazo del sistema central de custodia por NASDAQ, lo que tendrá beneficios significativos para los múltiples actores que interactúan con el sistema de custodia de caja de valores: bancos, depositantes, brokers, entre otros. En los próximos meses tendremos novedades asociadas a este hito.

Seguimos realizando iniciativas enmarcadas en nuestra estrategia de innovación abierta y respaldo al ecosistema emprendedor. Este año anunciamos una inversión en Quantex, la startup cordobesa que se dedica al desarrollo de soluciones financieras con foco en la tecnología. Esto se suma a nuestro acompañamiento a empresas como Agrotoken, Extrimian y Satellogic, con las cuales trabajamos para potenciarlas y regionalizar su negocio.

Antes de fin de año daremos un nuevo paso en este sentido. BYMA pondrá su conocimiento y capital para desarrollar, a través de innovación abierta, a emprendedores de Argentina y la región. También estamos trabajando en algunas iniciativas cripto.

En agosto incorporamos una nueva herramienta de negociación de renta fija para potenciar la liquidez del mercado de capitales. Es una plataforma desarrollada por Quantex y ya está disponible para los agentes miembro.

Seguimos promoviendo las finanzas sostenibles en Argentina, que desde 2021 están registrando un interés creciente por parte de los distintos participantes del mercado local. A modo de referencia, este año lanzamos el primer panel de bonos vinculados a la sostenibilidad de Argentina.

-¿Cómo ha sido su experiencia en BYMA?

Mi recorrido en la empresa ha incluido diferentes funciones. Como gerente de Mercados tuve la oportunidad de liderar un gran equipo con el que impulsamos varios proyectos para desarrollar la bolsa de valores, entre ellos, la implementación de iniciativas tecnológicas sobre el campo de la negociación.

También trabajamos en la reingeniería de productos existentes, como CEDEARs. Nos enfocamos en el incremento de la cantidad de oferta en especies, la modificación de la unidad mínima de negociación y la implementación del programa de Market Makers. En materia de productos, introdujimos desarrollos para venta en corto, préstamo de valores, plazo por lotes y futuros.

Ocupé el cargo de gerente de Derivados y Renta Variable y el de economista Senior en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Para acompañar y potenciar este camino, en 2020 y 2021 realicé un MBA en el IAE Business School.

Hoy, como CEO de BYMA, tengo a cargo las iniciativas que promueven la innovación tecnológica, la integración del negocio y su evolución. También soy director en TECVAL, la empresa tecnológica del Grupo BYMA.

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en este rol?

Esta nueva etapa trae muchos desafíos, pero sobre todo oportunidades, tanto desde lo personal como desde lo profesional.

A nivel personal, llegar a un rol con este nivel de responsabilidad con 33 años, en una industria que se caracteriza por la especialización y la experiencia, me desafía a seguir aprendiendo y formándome de manera permanente. En simultáneo, tengo la posibilidad de traer y aportar una nueva mirada para integrar el mercado con la tecnología y trabajar con un enfoque que trascienda los axiomas de la industria. Lo IT siempre me interesó y marca el recorrido que fui haciendo a lo largo de mi vida.

Esta nueva posición coincide con el crecimiento de la familia que formamos con Rocío, mi esposa. Está por nacer nuestra segunda hija y es una etapa de alegría y aprendizaje continuo desde todo punto de vista.

Desde lo profesional asumo este rol con varios retos: cómo hacer crecer el negocio de BYMA, pensando en el presente y el futuro, contemplando las posibles fluctuaciones de la macroeconomía; cómo involucrar cada vez más la tecnología en todo lo que hacemos para que la innovación interna y externa nos permita potenciar el propósito que tenemos como empresa. Para esto tenemos una estrategia bien definida con foco en el largo plazo.

Son desafíos para los que me vengo preparando y creo que hay 3 factores clave que me permitieron construir un marco de conocimiento y adquirir herramientas.

Vengo de la operatoria, con un recorrido marcado por la interacción con todos los sectores de la organización que me brindaron una visión 360° del negocio y sus necesidades.

Un área clave en este desarrollo es la de la tecnología. Mis roles profesionales siempre estuvieron enfocados en la integración de la tecnología con los datos para la toma de decisiones, lo que me permitió construir un modelo con base en la información.

Además, la capacitación permanente ha sido una gran ayuda. La formación que fui buscando y realizando me dio herramientas para entender el desafío que hoy tengo por delante y saber a dónde ir a buscar soporte, otras visiones y colaboración en el caso de necesitarlo.

-¿Cuál es su opinión sobre el momento particular que atraviesa el mercado de valores en Argentina?

Siguiendo la lógica de la analogía anterior, cuando la economía está atravesando fluctuaciones (como un cuerpo que tiene una afección), el mercado de capitales (como sistema nervioso) también sufre. Desde hace unos años, la macroeconomía no acompaña en general el desarrollo de nuevos negocios y eso genera desafíos.

En BYMA afrontamos este escenario con un objetivo claro: aprovecharlo como una oportunidad para reducir el gap que teníamos con otros mercados del mundo. El resultado fue crecimiento. Logramos concretar múltiples proyectos y creemos que tenemos nuevas posibilidades para capitalizar.

De cara al 2023, los próximos meses están signados localmente por definiciones políticas. Desde BYMA nos venimos preparando para que, ante los distintos escenarios posibles, podamos brindar las mejores condiciones para que la oferta y la demanda acuerden negocios.

Venimos trabajando mucho internamente para reconvertirnos y ser cada vez más rápidos y eficientes. El objetivo es que, si las condiciones cambian, estemos preparados para afrontarlas de la mejor manera sin perder ninguna oportunidad y si viene algo mucho más grande, estar listos para procesarlo. En este abordaje, la tecnología nos brindará la escalabilidad necesaria.

En términos de equipos, nuestra filosofía para acompañar la evolución es de aprendizaje constante; entender y aprender de nuestros errores para buscar soluciones, tratar de hacer algo mejor todos los días. Trabajamos para colaborar con un mercado de capitales más tecnológico, accesible y desarrollado en pos de transformar la inversión en trabajo y desarrollo para Argentina.

-¿Cuál es la proyección de la empresa en el mediano plazo?

Me siento optimista respecto a lo que viene, a lo que hay por delante para BYMA y para el ecosistema del mercado de capitales.

En la compañía tenemos buenos equipos de colaboradores, buenas ideas y una estrategia clara de hacia dónde queremos ir.

Entendemos y reconocemos el contexto desafiante en el que estamos inmersos, pero el trabajo por delante se asienta en bases sólidas. BYMA tiene un muy buen resultado de negocio, lo cual se materializa, entre otros puntos, en el precio que su acción registró en estos últimos meses. Estamos convencidos de que ese es un apoyo de los inversores a la gestión y a la forma de trabajo que se está llevando a cabo. Ya impulsamos múltiples hitos para el mercado argentino y seguiremos haciéndolo.

Estamos enfocados en la evolución del mercado de capitales, haciendo lo que consideramos mejor para la economía argentina. Por eso me sentí muy entusiasmado cuando se materializó la oportunidad de ser el CEO. Creo que es un buen momento y que puedo aportar para el gran propósito de la organización.

Perfil