Fernando “Pintita” Gago, el ex volante central de Boca y de la Selección, que supo pasear su fútbol elegante de “galera y bastón” por el Real Madrid, La Roma, el Valencia, entre otros, decidió incursionar en el negocio del vino.

El actual director técnico de Racing, junto a un socio de una empresa de compras y ventas por internet y propietario de una plataforma de pagos digital, compraron una finca en la zona de San Rafael, en el sur de la Provincia de Mendoza, más precisamente en Rama Caída, sobre la Ruta 173, que entre frutales posee algunas hectáreas de viñedos.

Fue entonces, que con materia prima propia, decidió darle forma a su propio vino, cuya etiqueta tendrá que ver con su historia futbolística: se va a llamar “El 5”, por el número en su camiseta que lo hizo famoso.

El pasado 12 de junio, luego del partido que Racing perdió en Mendoza por 2-0 ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, con dos goles de Salomón Rodríguez para el Tomba, abordamos al DT, quien nos confirmó este proyecto en desarrollo.

Lo esperamos en la zona mixta. Le comentamos que queríamos confirmar algo, y como no tenía que ver con el fútbol lo esperamos para hablar de manera personal, y cuando le soltamos el tema de su vino, primero se sorprendió, y le afirmamos que no era una pregunta sino que simplemente lo queríamos confirmar, y cuando le dijimos que sabíamos que se iba a llamar “El 5”, nos soltó una sonrisa, respondiéndonos afirmativamente, tras lo que nos comentó que le gustaba el proyecto del vino, pero que “en principio lo voy a tomar como un hobbie’, y nos dio a entender que iba a ser un proyecto de no un gran volumen.

Quienes van a producir “El 5” es la Bodega Familia Ibarra (que no tiene nada que ver con el Negro Ibarra, nuevo DT interino de Boca y ex compañero de Gago en el xeneize), sino que son vecinos de la finca del ex futbolista, bodega ubicada en Cubillos 3800, de San Rafael, donde van a producir dos etiquetas, aunque no dieron mayores detalles sobre el perfil de esos vinos ni acerca de su varietalidad.

Sobre la Bodega Familia Ibarra, se trata de “una bodega familiar dedicada a la elaboración de vinos orgánicos de calidad y nivel internacional, con el cuidado exclusivo que nuestra familia sabe darle a todo el proceso.

Somos una Familia que dedica su energía y pasión a la elaboración de vinos con acento bien mendocino. Nuestra Bodega Boutique ensambla el placer de maridar vinos orgánicos con comidas típicas cuyanas. Hacemos una excelente propuesta de maridajes en cada evento, durante todo el año y fomentamos las más variadas expresiones culturales y educativas. Arte, vino e identidad cuyana definen nuestro ambiente”, explican en su micrositio de Facebook.