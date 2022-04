Germán Di Césare es el enólogo jefe de bodega Trivento en donde ingresó muy joven y fue creciendo hasta convertirse en el Director Técnico Enológico de la bodega que es controlada por la chilena Concha y Toro. Amante de la música, la guitarra, el folclore, los caballos y las tradiciones, te mostramos quién está detrás de los vinos de Trivento:

-Mi nombre es Germán Di Césare, soy enólogo y tengo a cargo de la dirección técnica de todos los vinos de Trivento, donde empecé trabajando en el 2002 al mismo tiempo que comencé mis estudios en la Facultad de Don Bosco para la licenciatura en enología e industrias frutihortícolas y tuve la posibilidad de trabajar en Trivento, y al mismo tiempo estudiar, lo lo cual fue una época bastante intensa de mi vida donde en la mañana y parte de la tarde estaba en la bodega y después al finalizar eso iba a la facultad y a la noche por supuesto era el único momento y espacio que me quedaba para estudiar.

-¿Por qué decidiste estudiar enología?

-La enología siempre me sedujo desde la adolescencia. Por parte de mis abuelos paternos (viene la arista vitícola), ya que mi abuelo supo trabajar la viña como contratista. Y por otro lado mi abuelo materno era muy cultor del folclore y yo crecí en mi adolescencia participando mucho del folclore tradicional de Mendoza y cuyano sobre todo. La danza, la música, el vino: ¡Siempre el vino presente en nuestra cultura! Me llamó poderosamente la atención la presencia del vino como elemento en la cultura de la gente, tan importante como un dios. Tan importante que la gente al momento de la cosecha lloraba por una piedra, un granizo, o festejada una buena cosecha y después la celebración de todo eso estaba el vino siempre presente. Entonces fue que decidí meterme más en profundidad a descubrir ese poder, esa figura, y sentirlo desde la tierra y después en la elaboración.

-¿Contáme de tu historia en el mundo del vino?

-Tengo 41 años y mi primera experiencia en bodega fue con Walter Bressia, cuando Walter estaba a cargo de la enología de la Bodega Viniterra. Y eso fue a los 19 años y recuerdo haberle prometido a Walter que al finalizar la cosecha yo le iba a hacer el asado de fin de cosecha y le iba a caer a caballo. Y así fue. llegué a la bodega de Walter vestido de gaucho, a caballo y con la guitarra atrás de la montura. Y pasamos un momento muy lindo, Walter siempre recuerda esa anécdota.

-¿Y decidiste ingresar a Don Bosco?

-Yo había estudiado ya en la secundaria en el Liceo Agrícola, con lo cual venía con una formación técnico-agraria de ese colegio, y decidí entrar en la Licenciatura en Don Bosco, y la verdad que me encontré con grandes referentes de la enología que muchos de ellos daban clases, y me refiero a al Beto Richardi, al Mariano Di Paola, al Pepe Galante. Ellos fueron grandes referentes para mí durante mi cursado en la facultad.

-¿Y ya en la vida profesional?

-Bueno, al principio cuando ingresé en Trivento siempre me gusta mencionar a las personas que me formaron en Trivento, que fue Fico Galdeano, Federico era el enólogo principal en ese momento: y mi gran amigo y compadre Manuel González.

-¿Qué significa trabajar en una organización con la raíz internacional chilena?

-Trabajar en una empresa de la envergadura de Trivento, que en sus inicios fue una filial de Concha y Toro, era un gran desafío en esos momentos, teníamos mucho hambre de crecimiento. Desde el 2002 hasta la actualidad hemos experimentado crecimientos realmente asombrosos. Trabajar en una empresa de este tamaño es muy desafiante. Los desafíos son permanentes, son dinámicos, son estructuras de trabajo muy grandes, y sobre todo donde uno tiene que apostar a trabajar en equipo, y siempre durante un tiempo respaldados mucho por Concha y Toro, por la experiencia de Concha y Toro, que con el tiempo se fue sucediendo lo contrario: Concha y Toro empezó a ver ciertas cosas de Trivento que eran muy buenas, y empezó a replicarlas. Ser parte de una empresa de cobertura internacional en el sentido comercial fue realmente muy muy importante en mi carrera al recibir una formación que en la facultad uno no la aprende, de moverse en el mundo comercial del vino lleva muchísimo tiempo, muchísima experiencia, y a través de Concha y Toro, y de la participación de los enólogos, y principalmente mi experiencia que desde el 2004 empecé a viajar y segui viajando llevando no solamente el vino de Trivento al mundo, sino también hablando de la marca argentina como vino.

-¿Qué significa hoy ser el enólogo jefe?

-Hoy mi función principal es estar a cargo del equipo de enólogos, un gran equipo de personas y profesionales. La dirección técnica y la orientación y el norte y la visión de nuestro ‘wine making process’, de nuestra nuestra filosofía de trabajo, es mi principal meta, y gracias a tener un equipo muy profesional que se encarga de distintas líneas y es como nos organizamos. Somos varios enólogos donde por línea, calidad de vinos, tenemos personas muy abocadas a cada uno estos vinos y con una participación activa y muy empoderada las líneas. El equipo está conformado por Magdalena Viani, por Maxi Ortiz y Rafael Miranda, quienes tienen a su cargo distintas líneas de vino, y hoy son personas que están muy comprometidas con la empresa y con el producto, con cada uno de los vinos.

–¿Cómo transmitís que la gente se sume al la cultura del vino?

-Siempre es importante para mí destacar que el vino es algo que es de nuestra cultura, que es algo que está en nuestras raíces, que está en nuestra vida. Yo invito a la gente que se sume al vino, no hace falta saber demasiado, no hace falta ser un experto, sino simplemente hay que saber vivir el vino. Saber vivir el vino es disfrutarlo, solo, con una buena comida, con un amigo, con la pareja, en familia, y una bebida que siempre nos va a generar el disfrute, y para disfrutar no hay que tener mayores complicaciones, por lo tanto para tomar un vino no hay que ser complicado, hay que ser simple y disfrutarlo, simplemente, siempre es importante poder compartir el vino, y yo he tenido la suerte de que mi compañera de vida, a Ana, le guste el vino, así que también con ella compartimos momentos de vino, explorando regiones, varietales y demás.

-¿Cuál es tu pasión por el vino?

-Mi pasión por el vino es vivir la vida como hacemos con el vino, con pasión, con pureza, con amor, y siempre disfrutando de la vida, así hacemos el vino acá, y así me gusta hacer el vino en Trivento.