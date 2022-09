Un mes de alquiler, depósito, honorarios, y la lista de gastos sigue. Pagar el alquiler muchas veces en efectivo (práctica bastante habitual), pagar expensas, acercarse a una escribanía a firmar. Plataformas con fotos que no alcanzan para tomar dimensión del lugar, videos que serían útiles pero brillan por su ausencia; ni hablar de coordinar una visita en los acotados horarios de la inmobiliaria.

Esta descripción de los habituales dolores de cabeza para el inquilino es la que hace Lautaro Reynoso, CEO de Flexy, la proptech de Grupo Delsud que prepara su gran lanzamiento en los próximos meses. Según relata, todo eso queda atrás en esta nueva forma de alquilar a través de la sencillez de una app.

¿En qué se diferencian entonces de los sitios de búsqueda de alquileres más conocidos?

Lautaro Reynoso: En que esos sitios tienen un formato de guía de teléfono. Uno filtra según sus necesidades, obtiene resultados (que las más de las veces carecen de información óptima, sobre todo material fotográfico) y obtiene un contacto.

Proponemos un modelo integrado donde el usuario tenga que realizar la menor cantidad de pasos desde que busca casa hasta que cierra el contrato. Dicho sea de paso, el contrato es 100% digital, y tanto propietario como inquilino firman dentro de la plataforma.

Además de la carga y búsqueda, ofrecemos Trust Fund, un servicio de garantías de alquiler, propio de Grupo Delsud, para facilitar las cosas a aquel que no cuenta con los requisitos de propiedad o nivel de ingreso.

Por otro lado, el usuario puede pagar las expensas dentro de la misma plataforma, cuando es un contrato entre particulares. En todo el proceso, se pueden generar tickets de consulta al equipo de soporte, con atención personalizada.

Tampoco es menor el hecho de que los costos se reducen en al menos un 60% frente a un alquiler tradicional. No hay depósito ni mes adelantado, no hay honorarios discrecionales, ni pasos administrativos que no puedan resolver las virtudes de un sistema digital, como el que implementan bancos y otras instituciones.

Ya que mencionás a los particulares, ¿cómo entran las inmobiliarias en el esquema?

L.R.: Sería necio desestimar el peso de las inmobiliarias, por lo que también tienen su lugar en la plataforma. Creemos que una cosa no quita a la otra; permitimos facilidades en la concreción de acuerdos entre particulares, pero a su vez brindamos herramientas que sumen valor a las propuestas más tradicionales.

Flexy cuenta con un servicio de CRM propio, donde pueden gestionar contratos, pagos y publicaciones desde un mismo lugar. Además, pueden abrir tickets de contacto directamente con los inquilinos, haciendo enteramente digital todo el proceso.

Hasta ahora hablamos del inquilino. ¿Cómo fue pensada la experiencia para el propietario?

L.R.: Operativamente, es similar a plataformas tipo marketplace. Se crea una cuenta a partir de los datos personales, se carga una descripción de la propiedad, y luego material audiovisual. Este es un punto que es importante destacar, hacemos mucho énfasis en las fotos y videos que se suben, que deben ser de calidad, y dar una impresión completa del lugar. Luego se pide cargar el título de propiedad, se elige el tipo de publicación y listo, está en línea.

Una vez que alguien elige alquilar su propiedad, le llega un mail solicitando la firma del contrato digital. A partir de ahí, puede empezar a cobrar el alquiler desde la misma plataforma, quedándose tranquilo de que en caso de no cumplir con los requisitos el inquilino, la garantía Trust Fund lo cubre.

¿Qué proyección hacen para el futuro de Flexy?

L.R.: A diferencia de otras startups, primero queremos consolidar el mercado nacional, teniendo presencia en los 24 distritos. Cada país tiene sus particularidades en lo que alquileres respecta, por lo que la mayor cantidad de experiencia acumulada y capacidad operativa posible va a ser necesaria para dar el salto a Latinoamérica.

También dialogamos con Francisco Vila Basualdo es CEO y Founder de Grupo Delsud, empresa que está detrás del desarrollo de Flexy

¿Qué podés decirnos sobre Grupo Delsud y su participación en el proyecto?

Francisco Vila Basualdo: Estamos muy contentos de embarcarnos en este proyecto, que estimamos en octubre esté lista la app para salir al público. Hoy estamos avanzando desde el formato web, y ultimando detalles para el lanzamiento.

Nos parece fundamental dar respuesta a un mercado tan grande como son los alquileres, abarcando no solamente el universo de los inquilinos, sino también teniendo en cuenta las necesidades de los propietarios. Queremos que el proceso sea lo más cómodo y rápido posible para ambas partes, para lo que desarrollamos el abanico de herramientas que ofrece Flexy.

¿Cómo es saltar del desarrollo inmobiliario a una proptech?

F.V.B.: Es el salto natural. Los procesos se digitalizan, es cuestión de integrarlos y aportar una solución sencilla para todo el mundo. En eso trabajamos, en línea con lo que hacemos en las demás empresas del Grupo.

En ese sentido es también que próximamente vamos a lanzar Elal Venture, el primer venture capital de la ciudad de La Plata. Desde ahí vamos a impulsar startups que basen su actividad en ciencias de la vida, pero al mismo tiempo con un ojo puesto en ideas innovadoras en otras áreas que requieran de financiamiento y estructura empresarial.