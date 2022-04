Esta es una columna de publicación semanal sobre las novedades del mundo cripto auspiciada por PMSA Capitales, el primer broker oficial de criptomonedas del oeste argentino

Para comenzar, los NFT o su traducción al castellano que significa, tokens no fungibles, es decir objetos digitales que representan objetos reales, este es un tipo de token criptográfico que representa un activo único e irreproducible.

Los token son unidades de valor que se le agrega a un modelo de negocio como lo son las criptomonedas. Los NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otros que tengan el mismo valor ya que no hay dos que sean equivalentes iguales, es decir que no hay dos cuadros que sean iguales. Se puede pensar en un NFT como una gran obra de arte de formato digital.

Funcionan a través de la tecnología blockchain, es decir mediante una red de computadoras descentralizadas, con bloques o nodos enlazados y asegurados usando criptografía.

Se les asigna un certificado digital de autenticidad, una serie de metadatos que no pueden modificarse. Por lo tanto las personas de todo el mundo compran estos NFT porque su valor aumenta en el tiempo y luego pueden venderlos y cambiarlos por dinero.

Argentina no está ajena a esta evolución digital y en el año 2020 fue creada la primera galería de arte digital llamada Kephi Gallery, este es un espacio virtual en el que los artistas se reúnen para desarrollar sus obras y compartir y ofrecer su trabajo. Al día de hoy en el 2022 la galería cuenta con 1.500 artistas y más de 2.500 obras.

En estos momentos, según cita Coinmarketcap, el mercado de NFTs suma la impresionante cifra de u$s 10.254.216.392. Este multimillonario mercado también tiene presencia en la Argentina, donde son cada vez más las empresas que, a la par de gigantes del mercado como Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp entre otras empresas que la integran), participan de comprar y vender obras de arte digitales. Desde noviembre de 2017, se invirtió la cantidad de US$ 174 millones en NFT.

Según la firma de análisis Chainalysis, Argentina ocupa la décima posición a nivel global en adopción de criptomonedas y primera en la región en el uso de soluciones de finanzas descentralizadas (DeFi). Los NFT pueden ser el próximo gran paso.

Argentina es un país repleto de personas creativas, artistas y visionarias, dispuestas a generar cambios y adaptarse a las adversidades, no cabe duda que este mundo vanguardista de NFTs y criptos hace que sigamos demostrando al mundo la inmensa capacidad que tenemos para crecer y evolucionar no solo desde el mercado financiero de activos digitales sino también desde arte.